El Caribe colombiano atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años. En ciudades como Valledupar y Cartagena, la combinación de altas temperaturas y humedad ha elevado la sensación térmica hasta los 40 °C, mientras que Santa Marta declaró la calamidad pública por los impactos del fenómeno de El Niño y la disminución de las fuentes hídricas.

El Ideam mantiene alertas rojas y naranjas en gran parte de la región Caribe por las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales y la escasez de lluvias, condiciones que podrían prolongarse durante las próximas semanas.

En Santa Marta, las autoridades adoptaron la declaratoria de calamidad pública tras evidenciar una reducción en los caudales de los ríos que abastecen la ciudad y un aumento sostenido de las temperaturas. Según la Oficina Distrital para la Gestión del Riesgo, la medida busca agilizar acciones para enfrentar una posible crisis por desabastecimiento de agua.

La situación también preocupa en Valledupar, donde los habitantes han tenido que modificar sus rutinas para soportar el calor. Las autoridades sanitarias advierten que las altas temperaturas incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

En Cartagena, aunque la temperatura ambiente ha oscilado entre los 32 y 33 °C, la elevada humedad ha hecho que la sensación térmica alcance los 40 °C, afectando tanto a residentes como a turistas.

En Barranquilla, la Secretaría de Salud recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, horario en el que el riesgo de sufrir un golpe de calor es mayor. Además, los organismos de emergencia pidieron evitar quemas y cualquier actividad que pueda provocar incendios.

Las autoridades también hicieron un llamado a proteger a los animales de compañía y a los que permanecen en condición de calle, garantizando el acceso permanente a agua y evitando dejarlos expuestos al sol durante largos periodos.

Entre las principales recomendaciones están mantenerse hidratado, usar ropa ligera, buscar lugares frescos y acudir de inmediato a un centro médico si se presentan síntomas como mareo, desmayo, fiebre alta o dificultad para respirar.