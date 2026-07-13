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Metro de Bogotá abre más de 500 vacantes: así puede postularse

La Agencia Distrital de Empleo realizará una feria laboral para contratar personal que participará en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
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Créditos:
Sec. Desarrollo Económico

Más de 500 oportunidades laborales estarán disponibles para quienes deseen trabajar en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La convocatoria hace parte de una feria de empleo organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia Distrital de Empleo.

La jornada se realizará este martes 14 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en el Centro de Talento Creativo, ubicado en la carrera 16 # 9-68, en el centro de la capital.

Durante la feria, las empresas encargadas del proyecto adelantarán procesos de selección para cubrir vacantes dirigidas a perfiles operativos, técnicos y tecnológicos, con el objetivo de fortalecer el talento humano que participa en una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Las ofertas están dirigidas a personas con mínimo seis meses de experiencia para cargos como ayudantes de construcción, y con al menos un año de experiencia para perfiles técnicos y especializados.

Entre los cargos disponibles se encuentran técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC, técnicos en redes contra incendio, técnicos en control e instrumentación, instaladores de drywall, oficiales de enchape, pintores de obra y ayudantes de construcción.

 

Además de postularse a las vacantes, los asistentes podrán acceder gratuitamente a orientación ocupacional, asesoría para fortalecer su hoja de vida, preparación para entrevistas laborales y acompañamiento durante el proceso de selección.

Los interesados deberán presentar su hoja de vida actualizada y el documento de identidad en físico. La participación en la feria es completamente gratuita.

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