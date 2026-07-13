La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva programación de cortes de agua que se realizarán entre el martes 14 y el jueves 16 de julio debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la red de distribución.
Según la entidad, las suspensiones temporales del servicio buscan prevenir daños mayores y garantizar el suministro de agua en diferentes sectores de la ciudad. En algunos barrios, las interrupciones se extenderán hasta por 24 horas.
Martes 14 de julio
Fontibón
- Ciudad Salitre Occidental
- Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
- Obras de empate de redes de acueducto.
Kennedy
- Tintal y Tintalá
- Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
- Cierre de redes por obras de la EAAB.
Miércoles 15 de julio
Las localidades con cortes programados serán Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén y Suba.
Santa Fe
- San Bernardo y Santa Inés.
- Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
Antonio Nariño
- Hortúa, Policarpa Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna y Caracas.
- Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
San Cristóbal
- Atenas, Villa de Los Alpes y Guacamayas III.
- Desde las 9:00 p. m. hasta las 9:00 a. m. del jueves.
Kennedy
- Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito Parcial.
- Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
También habrá suspensión en:
- Provivienda
- Carvajal
- Alcalá
- Tejar
- Alquería La Fragua
- Ospina Pérez
Usaquén
- Los Cedros y Las Margaritas.
- Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
Suba
- Tibabuyes II y Sabana de Tibabuyes.
- Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
Jueves 16 de julio
Bosa
- Laureles.
- Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
Kennedy
- Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.
- Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
Suba
- Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua y Potrerillo.
- Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
Usaquén
- Santa Bárbara Central.
- Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
También tendrán suspensión:
- Las Acacias
- Villa Magdala
- Las Orquídeas
- Toberín
- Serrezuela
Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
La EAAB recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, utilizarla de manera racional durante la suspensión y consumirla antes de 24 horas si permanece almacenada. Asimismo, recordó que los hospitales, clínicas y demás instituciones prioritarias podrán solicitar el suministro mediante carrotanques a través de la Acualínea 116.
La empresa señaló que estas intervenciones hacen parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura de acueducto y buscan mejorar la confiabilidad del servicio para los usuarios de la capital.