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Estos son los barrios que tendrán cortes de agua en Bogotá del 14 al 16 de julio

La Empresa de Acueducto realizará trabajos de mantenimiento y reparación en la red de distribución. Algunas suspensiones del servicio se extenderán hasta por 24 horas.
agua
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva programación de cortes de agua que se realizarán entre el martes 14 y el jueves 16 de julio debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la red de distribución.

Según la entidad, las suspensiones temporales del servicio buscan prevenir daños mayores y garantizar el suministro de agua en diferentes sectores de la ciudad. En algunos barrios, las interrupciones se extenderán hasta por 24 horas.

Martes 14 de julio

Fontibón

  • Ciudad Salitre Occidental
  • Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.
  • Obras de empate de redes de acueducto.

Kennedy

  • Tintal y Tintalá
  • Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
  • Cierre de redes por obras de la EAAB.

Miércoles 15 de julio

Las localidades con cortes programados serán Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén y Suba.

Santa Fe

  • San Bernardo y Santa Inés.
  • Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Antonio Nariño

  • Hortúa, Policarpa Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna y Caracas.
  • Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

San Cristóbal

  • Atenas, Villa de Los Alpes y Guacamayas III.
  • Desde las 9:00 p. m. hasta las 9:00 a. m. del jueves.

Kennedy

  • Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito Parcial.
  • Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

También habrá suspensión en:

  • Provivienda
  • Carvajal
  • Alcalá
  • Tejar
  • Alquería La Fragua
  • Ospina Pérez

Usaquén

  • Los Cedros y Las Margaritas.
  • Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Suba

  • Tibabuyes II y Sabana de Tibabuyes.
  • Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Jueves 16 de julio

Bosa

  • Laureles.
  • Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Kennedy

  • Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.
  • Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Suba

  • Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua y Potrerillo.
  • Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Usaquén

  • Santa Bárbara Central.
  • Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

También tendrán suspensión:

  • Las Acacias
  • Villa Magdala
  • Las Orquídeas
  • Toberín
  • Serrezuela

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

La EAAB recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, utilizarla de manera racional durante la suspensión y consumirla antes de 24 horas si permanece almacenada. Asimismo, recordó que los hospitales, clínicas y demás instituciones prioritarias podrán solicitar el suministro mediante carrotanques a través de la Acualínea 116.

La empresa señaló que estas intervenciones hacen parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura de acueducto y buscan mejorar la confiabilidad del servicio para los usuarios de la capital.

Acueducto de Bogotá
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