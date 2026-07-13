La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva programación de cortes de agua que se realizarán entre el martes 14 y el jueves 16 de julio debido a trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la red de distribución.

Según la entidad, las suspensiones temporales del servicio buscan prevenir daños mayores y garantizar el suministro de agua en diferentes sectores de la ciudad. En algunos barrios, las interrupciones se extenderán hasta por 24 horas.

Martes 14 de julio

Fontibón

Ciudad Salitre Occidental

Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Obras de empate de redes de acueducto.

Kennedy

Tintal y Tintalá

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Cierre de redes por obras de la EAAB.

Miércoles 15 de julio

Las localidades con cortes programados serán Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén y Suba.

Santa Fe

San Bernardo y Santa Inés.

Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Antonio Nariño

Hortúa, Policarpa Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna y Caracas.

Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

San Cristóbal

Atenas, Villa de Los Alpes y Guacamayas III.

Desde las 9:00 p. m. hasta las 9:00 a. m. del jueves.

Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito Parcial.

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

También habrá suspensión en:

Provivienda

Carvajal

Alcalá

Tejar

Alquería La Fragua

Ospina Pérez

Usaquén

Los Cedros y Las Margaritas.

Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Suba

Tibabuyes II y Sabana de Tibabuyes.

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Jueves 16 de julio

Bosa

Laureles.

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Kennedy

Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Suba

Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua y Potrerillo.

Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Usaquén

Santa Bárbara Central.

Desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

También tendrán suspensión:

Las Acacias

Villa Magdala

Las Orquídeas

Toberín

Serrezuela

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

La EAAB recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, utilizarla de manera racional durante la suspensión y consumirla antes de 24 horas si permanece almacenada. Asimismo, recordó que los hospitales, clínicas y demás instituciones prioritarias podrán solicitar el suministro mediante carrotanques a través de la Acualínea 116.

La empresa señaló que estas intervenciones hacen parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura de acueducto y buscan mejorar la confiabilidad del servicio para los usuarios de la capital.