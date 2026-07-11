Con la ilusión renovada y la mirada puesta en lo que será la Liga BetPlay 2026-II, Millonarios viajó a Perú a jugar su primer partido de pretemporada tras el receso del semestre ante Universitario. El viaje sirvió además para seguir conmemorando los 80 años de historia de nuestra institución, cumplidos el pasado 18 de junio, y para que el profe Fabián Bustos empezara a probar en competencia a los refuerzos que llegaron a sumarse al barco albiazul.

Eso sí, el resultado no fue el esperado: el Azul perdió 2-0.

Debutó el arquero argentino de Millonarios

De entrada, la gran novedad en el once titular fue el debut del arquero Javier Burrai. El argentino (nacionalizado ecuatoriano) saltó a la cancha con el buzo principal, ganándole la pulseada inicial al otro refuerzo, James Aguirre. En el banco esperaron Francisco Chaverra y Daniel Ruiz, que volvió a casa tras su paso por el CSKA Moscú. El profe no inventó y puso su esquema de confianza: tres hombres en el fondo.

Millos avisó primero con un fierrazo de media distancia de Sebastián Viveros que el arquero Diego Romero mandó al córner. Después, Burrai demostró por qué vino: sacó un cabezazo tremendo de Álex Valera y luego arañó un remate peligrosísimo de Lisandro Alzugaray que terminó estrellándose en el travesaño. Fue un primer tiempo de ida y vuelta, bastante entretenido.

Para la segunda mitad, Universitario metió de arranque cinco cambios, pero Millos sorprendió saliendo exactamente con los mismos once. Al minuto 52 llegó el primer golpe: Jesús Castillo filtró un balón a la espalda de Andrés Llinás y José Rivera definió ante la salida de Burrai para el 1-0. Eso sí, un tanto polémico pues, al parecer hubo fuera de lugar del cuadro 'Crema'.

El Azul se salvó del segundo tras una volea de Jordan Guivin que pegó en el palo, un aviso de que el dolor de cabeza con las pelotas de aire sigue siendo una tarea pendiente por corregir. Ahí fue cuando Bustos movió el banco para la última media hora: mandó a la cancha a James Aguirre, Daniel Ruiz, Chaverra, el 'capi' Macklister Silva y Julián Angulo para darle otra cara al equipo.

Con el ingreso posterior de Carlos Darwin Quintero, Millonarios quedó con tres creativos en cancha buscando romper la zaga peruana. Estuvo a punto de cantar el empate tras un derechazo soberbio de 'Maka' que sacudió el horizontal. Pero como la falta de eficacia nos viene pasando factura, al minuto 79, el mismo Rivera cazó una pelota suelta en el área y selló el 2-0 definitivo.

Ya sobre el final, en el minuto 90, los ánimos se calentaron: Ánderson Santamaría y Rodrigo Contreras se engancharon en una pelea y ambos vieron la tarjeta roja.

Lo que viene para el Embajador

La pretemporada no para y queda un último examen en casa antes de los puntos reales.