El gobierno electo de Abelardo de la Espriella respondió al rechazo expresado por Venezuela frente a su propuesta de apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de un comunicado, la administración entrante aclaró que las declaraciones del presidente electo tuvieron un carácter exclusivamente humanitario y que en ningún momento buscaron desconocer la soberanía del Estado venezolano.

"En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", señala el documento.