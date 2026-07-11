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Gobierno de De la Espriella insiste en ofrecer ayuda a Venezuela

La administración entrante aseguró que su propuesta fue exclusivamente humanitaria y afirmó que cualquier apoyo solo se daría a través de canales institucionales y con respeto a la soberanía venezolana.
Abelardo
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Kienyke

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella respondió al rechazo expresado por Venezuela frente a su propuesta de apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de un comunicado, la administración entrante aclaró que las declaraciones del presidente electo tuvieron un carácter exclusivamente humanitario y que en ningún momento buscaron desconocer la soberanía del Estado venezolano.

"En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", señala el documento.

 

El gobierno electo explicó que la intención era manifestar la disposición de Colombia para colaborar en las labores de recuperación, siempre que existieran canales institucionales y voluntad de cooperación entre ambos países.

Asimismo, indicó que Colombia cuenta con capacidades técnicas y logísticas que podrían apoyar la reconstrucción, entre ellas ingenieros militares, personal especializado y el respaldo del sector privado para la remoción de escombros y la recuperación de infraestructura.

La respuesta se produjo luego de que el Gobierno venezolano reiterara que la reconstrucción de las zonas afectadas corresponde exclusivamente al Estado y afirmara que, por ahora, no existe ningún mecanismo de coordinación con la futura administración colombiana.

Pese a ello, el gobierno de De la Espriella insistió en que Colombia mantendrá su disposición de apoyar al pueblo venezolano si las condiciones para una cooperación oficial llegan a establecerse.

Venezuela
Abelardo De La Espriella
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