La Administración Municipal explicó que esta herramienta busca combatir el uso de vehículos robados en delitos como sicariatos, atracos y homicidios, además de fortalecer las labores de inteligencia e investigación.

Según el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, entre enero y mayo de 2025 el hurto de motocicletas aumentó 6,64 %. Además, el informe de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos señala que, de los 4.905 delitos reportados en ese periodo, más del 70 % fueron cometidos utilizando motocicletas previamente hurtadas.

Las nuevas cámaras también permitirán reconstruir rutas de escape, hacer seguimiento a vehículos involucrados en hechos delictivos y apoyar las investigaciones judiciales.

Con esta implementación, Bucaramanga busca reforzar el control en los principales corredores viales y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades frente a la delincuencia.