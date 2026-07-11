Bucaramanga fortalecerá su estrategia de seguridad con la instalación de 70 cámaras de reconocimiento automático de placas (LPR), una tecnología que permitirá detectar en tiempo real vehículos y motocicletas con reporte de hurto o relacionados con investigaciones por delitos de alto impacto.
El sistema, anunciado por el alcalde Cristian Fernando Portilla, estará ubicado en corredores estratégicos de la ciudad y funcionará mediante lectura óptica de placas, comparando la información con bases de datos oficiales. Si identifica un vehículo con alguna alerta, notificará de inmediato a la Policía para facilitar su ubicación.
La Administración Municipal explicó que esta herramienta busca combatir el uso de vehículos robados en delitos como sicariatos, atracos y homicidios, además de fortalecer las labores de inteligencia e investigación.
Según el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, entre enero y mayo de 2025 el hurto de motocicletas aumentó 6,64 %. Además, el informe de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos señala que, de los 4.905 delitos reportados en ese periodo, más del 70 % fueron cometidos utilizando motocicletas previamente hurtadas.
Las nuevas cámaras también permitirán reconstruir rutas de escape, hacer seguimiento a vehículos involucrados en hechos delictivos y apoyar las investigaciones judiciales.
Con esta implementación, Bucaramanga busca reforzar el control en los principales corredores viales y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades frente a la delincuencia.