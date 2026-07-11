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Bucaramanga instalará cámaras para detectar vehículos robados y usados en delitos

La ciudad implementará 70 cámaras con reconocimiento automático de placas para identificar en tiempo real vehículos robados o vinculados con hechos delictivos.
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Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga fortalecerá su estrategia de seguridad con la instalación de 70 cámaras de reconocimiento automático de placas (LPR), una tecnología que permitirá detectar en tiempo real vehículos y motocicletas con reporte de hurto o relacionados con investigaciones por delitos de alto impacto.

El sistema, anunciado por el alcalde Cristian Fernando Portilla, estará ubicado en corredores estratégicos de la ciudad y funcionará mediante lectura óptica de placas, comparando la información con bases de datos oficiales. Si identifica un vehículo con alguna alerta, notificará de inmediato a la Policía para facilitar su ubicación.

 

La Administración Municipal explicó que esta herramienta busca combatir el uso de vehículos robados en delitos como sicariatos, atracos y homicidios, además de fortalecer las labores de inteligencia e investigación.

Según el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, entre enero y mayo de 2025 el hurto de motocicletas aumentó 6,64 %. Además, el informe de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos señala que, de los 4.905 delitos reportados en ese periodo, más del 70 % fueron cometidos utilizando motocicletas previamente hurtadas.

Las nuevas cámaras también permitirán reconstruir rutas de escape, hacer seguimiento a vehículos involucrados en hechos delictivos y apoyar las investigaciones judiciales.

Con esta implementación, Bucaramanga busca reforzar el control en los principales corredores viales y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades frente a la delincuencia.

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