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Inpec evalúa permanencia de Epa Colombia tras presunto procedimiento estético en prisión

Un nuevo informe disciplinario señala que la influenciadora habría recibido un procedimiento estético mientras permanecía recluida en la Escuela de Carabineros. El caso se suma a otros reportes que ahora son analizados por el Inpec.
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Kienyke

La permanencia de Daneidy Barrera Rojas en la Escuela de Carabineros de Bogotá volvió a quedar bajo revisión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario analiza una serie de informes disciplinarios que incluyen un presunto procedimiento estético realizado dentro del centro de reclusión.

De acuerdo con los reportes conocidos, la creadora de contenido habría recibido aplicaciones de rellenos en glúteos, pómulos, mentón y labios durante una visita. La información surgió luego de que una oficial detectara cambios físicos en la interna y una compañera de celda asegurara que el procedimiento se habría realizado dentro de las instalaciones.

En una inspección posterior, personal de custodia encontró jeringas, agujas, anestésicos, ácido hialurónico, gasas y otros insumos médicos en la habitación donde permanece Barrera, elementos que hacen parte del material que ahora estudian las autoridades.

El expediente también reúne otros reportes disciplinarios registrados entre 2025 y 2026. Entre ellos figuran presuntos intentos de ingresar celulares y elementos prohibidos, incidentes con domicilios, así como quejas por insultos y amenazas contra integrantes del cuerpo de custodia.

Toda la documentación fue enviada a la dirección del Inpec, que evalúa si la conducta de la influenciadora amerita un cambio en su lugar de reclusión. Una de las posibilidades es que sea trasladada nuevamente a la cárcel El Buen Pastor, mientras avanzan las investigaciones internas.

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