Abelardo De la Espriella lideró mesa de empalme con autoridades de Casanare

Uno de los principales temas de la jornada fue la emergencia ocasionada por la ola invernal, que ha afectado a varios municipios de Casanare. Durante las mesas de trabajo, las autoridades expusieron los daños provocados por las lluvias y solicitaron apoyo del Gobierno Nacional para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de la infraestructura.

Los alcaldes también presentaron proyectos relacionados con infraestructura vial, salud, educación, seguridad, desarrollo agropecuario y fortalecimiento institucional, con el propósito de incluir estas iniciativas dentro de la agenda del próximo Gobierno.

El gobernador César Ortiz Zorro destacó el encuentro y aseguró que este tipo de espacios permitirán fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales para impulsar proyectos estratégicos para el departamento.

Se espera que, al finalizar la jornada, el presidente electo entregue un balance de los compromisos adquiridos y anuncie las primeras acciones que se implementarán en Casanare una vez inicie oficialmente su mandato.