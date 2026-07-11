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Abelardo De la Espriella lideró mesa de empalme con autoridades de Casanare

El presidente electo se reunió en Yopal con el gobernador y los alcaldes de los 19 municipios para revisar las principales necesidades del departamento antes de asumir el Gobierno el próximo 7 de agosto.
Abelardo
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El presidente electo Abelardo De La Espriella encabezó este sábado una mesa de empalme en Yopal, donde sostuvo un encuentro con el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y los alcaldes de los 19 municipios del departamento para conocer las principales necesidades de la región.

La reunión se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Casanare y hace parte de la gira de transición que adelanta el mandatario electo por diferentes regiones del país antes de su posesión, prevista para el próximo 7 de agosto. El recorrido comenzó el pasado 8 de julio en Cúcuta y busca coordinar con las autoridades locales las prioridades que serán atendidas durante el inicio del nuevo Gobierno.

 

Uno de los principales temas de la jornada fue la emergencia ocasionada por la ola invernal, que ha afectado a varios municipios de Casanare. Durante las mesas de trabajo, las autoridades expusieron los daños provocados por las lluvias y solicitaron apoyo del Gobierno Nacional para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de la infraestructura.

Los alcaldes también presentaron proyectos relacionados con infraestructura vial, salud, educación, seguridad, desarrollo agropecuario y fortalecimiento institucional, con el propósito de incluir estas iniciativas dentro de la agenda del próximo Gobierno.

El gobernador César Ortiz Zorro destacó el encuentro y aseguró que este tipo de espacios permitirán fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales para impulsar proyectos estratégicos para el departamento.

Se espera que, al finalizar la jornada, el presidente electo entregue un balance de los compromisos adquiridos y anuncie las primeras acciones que se implementarán en Casanare una vez inicie oficialmente su mandato.

Abelardo De La Espriella
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