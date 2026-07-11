Capturan a tres presuntos atracadores en Medellín; habrían robado más de $45 millones

Según la investigación, los capturados estarían involucrados en varios casos de hurto a personas, utilizando modalidades como intimidación con arma de fuego, raponazo y el rompimiento de vidrios de vehículos para apoderarse de celulares, motocicletas, joyas y otros objetos de valor.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Henry Bello, explicó que uno de los operativos permitió la captura de Freddy Gómez, de 44 años, conocido con el alias de 'Chiquito'.

De acuerdo con la Policía, alias 'Chiquito' haría parte del grupo delincuencial organizado La Roja, estructura señalada de cometer hurtos en diferentes sectores de Medellín.

Las autoridades indicaron que el material probatorio recopilado permitió que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres capturados por el delito de hurto calificado y agravado.