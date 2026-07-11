 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Capturan a tres presuntos atracadores en Medellín; habrían robado más de $45 millones

Tres hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en varios robos cometidos en diferentes sectores de Medellín. Uno de los capturados sería integrante del grupo delincuencial La Roja.
Captura
Créditos:
Policía Nacional de Colombia

Tres presuntos responsables de una serie de hurtos en Medellín fueron capturados en operativos adelantados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las autoridades, los investigados habrían robado bienes avaluados en más de $45 millones.

Las capturas se realizaron en los barrios Manrique y Villa Hermosa, como resultado de una investigación desarrollada durante varios meses por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), que recopiló material probatorio para identificar a los presuntos responsables.

 

Según la investigación, los capturados estarían involucrados en varios casos de hurto a personas, utilizando modalidades como intimidación con arma de fuego, raponazo y el rompimiento de vidrios de vehículos para apoderarse de celulares, motocicletas, joyas y otros objetos de valor.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Henry Bello, explicó que uno de los operativos permitió la captura de Freddy Gómez, de 44 años, conocido con el alias de 'Chiquito'.

De acuerdo con la Policía, alias 'Chiquito' haría parte del grupo delincuencial organizado La Roja, estructura señalada de cometer hurtos en diferentes sectores de Medellín.

Las autoridades indicaron que el material probatorio recopilado permitió que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres capturados por el delito de hurto calificado y agravado.

Cárcel
Policía Nacional
Medellín
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Inpec analiza futuro de Epa Colombia tras presunto procedimiento estético
epa
Un nuevo informe disciplinario señala que la influenciadora habría recibido un procedimiento estético mientras permanecía recluida en la Escuela de Carabineros. El caso se suma a otros reportes que ahora son analizados por el Inpec.
Colombia
De la Espriella promete convertir a Casanare en un eje agroindustrial del país
Abelardo
Durante una reunión con el gobernador y los alcaldes del departamento, el presidente electo aseguró que fortalecerá el campo, impulsará la producción de alimentos y prometió una inversión con control estricto de los recursos públicos.
Colombia
Abelardo De la Espriella lideró mesa de empalme con autoridades de Casanare
Abelardo
El presidente electo se reunió en Yopal con el gobernador y los alcaldes de los 19 municipios para revisar las principales necesidades del departamento antes de asumir el Gobierno el próximo 7 de agosto.
Colombia
Defensoría pide al nuevo Gobierno priorizar la reparación de las víctimas
DEFENSORIA
La entidad presentó un nuevo informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y advirtió que aún persisten retos en materia de reparación y atención a poblaciones vulnerables.