Envían a prisión a alias 'Maracucho' presunto cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Néstor Luis Castro Méndez, alias 'Maracucho', señalado de ser uno de los presuntos cabecillas territoriales del Tren de Aragua en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, desde febrero de 2023 habría asumido el control de varias actividades ilegales en la localidad de Santa Fe, entre ellas la distribución de estupefacientes, el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes, la administración de inmuebles utilizados como 'paga diarios' y expendios de droga, así como la coordinación de un componente armado para intimidar a la población.

La Fiscalía también le atribuye el manejo de recursos obtenidos de actividades ilícitas por más de $1.075 millones, además de su presunta participación en el almacenamiento y comercialización de vehículos, motocicletas, celulares y autopartes hurtadas.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.