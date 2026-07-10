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Investigan muerte de mujer tras presunto procedimiento estético en Puente Aranda

Una mujer de 52 años falleció luego de aparentemente presentar complicaciones de salud tras un procedimiento estético que, presuntamente, se realizó en un inmueble no habilitado en la localidad de Puente Aranda.
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Una mujer de 52 años falleció en las últimas horas en Bogotá luego de presentar complicaciones de salud tras someterse, presuntamente, a un procedimiento estético realizado en un inmueble del barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la intervención se habría practicado hace aproximadamente tres días en un edificio que, al parecer, no estaría habilitado para prestar servicios de salud o realizar procedimientos estéticos. Este aspecto hace parte de la investigación que adelantan las autoridades.

Según las primeras versiones, la mujer comenzó a presentar complicaciones después del procedimiento y su estado de salud se fue deteriorando con el paso de las horas. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la Cruz Roja, donde falleció este viernes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que la muerte haya sido causada directamente por el procedimiento estético. Una de las hipótesis que se analiza es que la paciente habría sufrido una complicación médica, por lo que serán los dictámenes de Medicina Legal los que determinen la causa exacta del fallecimiento.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Policía Judicial realizaron una inspección al lugar donde, presuntamente, se practicó la intervención.

Los investigadores buscan establecer qué procedimiento se realizó, quién lo practicó, si contaba con la formación y las autorizaciones exigidas por la ley, y si el inmueble cumplía con las condiciones sanitarias requeridas para este tipo de servicios.

Además, se revisará la documentación relacionada con la atención brindada a la paciente y se recopilarán elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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