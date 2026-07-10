La Secretaría Distrital de Movilidad implementará el pico y placa regional en los principales ingresos a Bogotá durante el puente festivo del 13 de julio, con el fin de facilitar el plan retorno.
La medida estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. Durante ese horario, el ingreso de vehículos particulares estará restringido de acuerdo con el último número de la placa.
Así será el horario del pico y placa regional
Las autoridades informaron que el ingreso a la ciudad funcionará de la siguiente manera:
* De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
* De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
* Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: el ingreso será libre para todos los vehículos.
Corredores donde aplica la medida:
El pico y placa regional regirá en los nueve principales corredores de acceso a la capital:
* Autopista Norte.
* Autopista Sur.
* Calle 13 (Avenida Centenario).
* Calle 80.
* Carrera Séptima.
* Vía Suba - Cota.
* Vía Bogotá - La Calera.
* Vía Bogotá - Choachí.
* Vía al Llano (antigua vía a Villavicencio).
Recomendaciones para el plan retorno
La Secretaría de Movilidad recomendó programar el viaje con anticipación y verificar el horario permitido según el número de la placa para evitar sanciones y contribuir a una movilidad más fluida.
Además, durante la jornada habrá monitoreo permanente del tráfico, regulación semafórica y apoyo de la Policía de Tránsito para atender incidentes y realizar controles por exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y estacionamiento en sitios prohibidos.
Las autoridades también aconsejan revisar el estado mecánico del vehículo antes de emprender el regreso, verificar frenos, llantas, luces y niveles de aceite, así como consultar el estado de las vías antes de salir.