La Secretaría Distrital de Movilidad implementará el pico y placa regional en los principales ingresos a Bogotá durante el puente festivo del 13 de julio, con el fin de facilitar el plan retorno.

La medida estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. Durante ese horario, el ingreso de vehículos particulares estará restringido de acuerdo con el último número de la placa.

Así será el horario del pico y placa regional

Las autoridades informaron que el ingreso a la ciudad funcionará de la siguiente manera:

* De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

* De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

* Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: el ingreso será libre para todos los vehículos.

Corredores donde aplica la medida:

El pico y placa regional regirá en los nueve principales corredores de acceso a la capital:

* Autopista Norte.

* Autopista Sur.

* Calle 13 (Avenida Centenario).

* Calle 80.

* Carrera Séptima.

* Vía Suba - Cota.

* Vía Bogotá - La Calera.

* Vía Bogotá - Choachí.

* Vía al Llano (antigua vía a Villavicencio).