El Mundial 2026 definió su primera llave de semifinales. Este viernes, en Los Ángeles, se disputó el partido de cuartos de final entre España y Bélgica, siendo el conjunto hispano el ganador: ahora se medirá contra Francia.

Un gol de Mikel Merino en el minuto 88, tras un rebote del portero Senne Lammens a un remate de Pau Cubarsí, decidió la clasificación. Fue una anotación agónica, ya que el encuentro marchaba 1-1 tras los goles de Fabián Ruiz en el minuto 30 y de Charles De Ketelaere en el 41'.

¿Cuándo se jugará la semifinal?

El partido de semifinales entre España y Francia se disputará el próximo martes en Dallas a las 2:00 p.m. (hora colombiana), según lo establecido en el calendario oficial del torneo.

La otra semifinal, prevista para el día siguiente en Atlanta, aún no conoce a sus contendientes, los cuales saldrán de los ganadores de los duelos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza, que se disputarán este sábado.