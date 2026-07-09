El mensaje de Campaz

Debido a esta delicada situación, Jáminton Campaz prefirió no entrar en polémicas y envió un mensaje de reflexión al país. En este aseguró que, al igual que todos los hinchas de la 'Tricolor', él también siente un profundo dolor por no haber logrado la clasificación a los cuartos de final.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", expresó Campaz.

No obstante, el futbolista fue enfático en que una derrota deportiva jamás debe llenar de odio a las personas:

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".

El apoyo del mundo del fútbol

Tras su publicación, varios futbolistas se solidarizaron con él. Su compatriota Juan Fernando Quintero le dedicó unas palabras: "Vamo' arriba mi negro. Te amo y te voy a extrañar".

Asimismo, Ángel Di María, ídolo de la Selección Argentina y referente en el entorno de Rosario Central, también le envió un emotivo mensaje de respaldo: