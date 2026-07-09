Corte ratificó juicio contra Arturo Char por presunta compra de votos

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de llevar a juicio al exsenador Arturo Char Chaljub por su presunta participación en una red de compra de votos que habría operado en el Atlántico durante las elecciones al Congreso.

Char había presentado un recurso de reposición para que el alto tribunal revisara la decisión que lo envió a juicio. Sin embargo, la Sala Especial de Instrucción rechazó la solicitud de la defensa y dejó en firme el proceso en su contra

El proceso está relacionado con el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, una sede de campaña en Barranquilla que, según la investigación, habría sido utilizada para coordinar presuntas irregularidades electorales.

En este caso también ha sido mencionada la excongresista Aida Merlano, condenada por hechos asociados a corrupción electoral.

Los señalamientos en el proceso

Char deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La Corte sostiene que existen elementos suficientes para que el caso avance a etapa de juicio y sea un tribunal el que defina su responsabilidad.

La defensa del exsenador ha insistido en que Char es inocente y ha cuestionado la valoración de las pruebas dentro del proceso.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate por la compra de votos en el Caribe colombiano y el impacto de estas estructuras en los procesos electorales. Ahora, el juicio será clave para determinar si Arturo Char tuvo o no participación en los hechos investigados.