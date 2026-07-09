Gobierno aplaza entrada del RUI: ¿qué cambia para el Sisbén y los subsidios?

El Gobierno Nacional aplazó para el 1 de agosto de 2026 la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos como instrumento de focalización social. El DNP aseguró que el cambio será gradual y que no implica retirar subsidios de un día para otro.

El RUI comenzará en agosto

El Registro Universal de Ingresos, conocido como RUI, empezará a operar desde el 1 de agosto de 2026 como único instrumento de focalización de subsidios, programas, políticas y servicios sociales del Estado. La nueva fecha quedó establecida en el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, que amplió el periodo de transición previsto inicialmente.

El Departamento Nacional de Planeación explicó que el plazo adicional busca completar procesos técnicos, operativos e institucionales antes de la implementación nacional del sistema. Entre esas tareas están la interoperabilidad entre bases de datos, la adopción de lineamientos por parte de las entidades y el fortalecimiento de los mecanismos de atención a la ciudadanía.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, señaló en el comunicado de la entidad que el Sisbén no desaparece, sino que evoluciona. Según Planeación Nacional, la información que las familias ya entregaron seguirá siendo válida y continuará como una de las fuentes que alimentan el nuevo sistema.

El RUI clasificará a la población con base en ingresos. Para hacerlo, usará información de registros administrativos del Estado, ingresos laborales, ingresos no laborales y, cuando no haya datos suficientes, estimaciones de ingreso. El objetivo del cambio es que las entidades tengan una referencia más actualizada para focalizar la oferta social.

¿Qué pasa con los subsidios?

El DNP también respondió a versiones que generaron dudas entre beneficiarios de programas sociales. La entidad aclaró que no es cierto que el cambio implique quitar subsidios de un día para otro.

La precisión es importante porque el RUI no decide automáticamente quién recibe o pierde un beneficio. Es un instrumento de clasificación y focalización. Las decisiones sobre ingreso, permanencia o salida de cada programa seguirán en manos de las entidades que administran los subsidios, de acuerdo con sus reglas, presupuesto, población objetivo y esquemas de transición.

Para los beneficiarios y potenciales beneficiarios que estén identificados o focalizados mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026, el proceso de transición se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese periodo, cada entidad deberá definir su cronograma, las actividades operativas y los mecanismos de atención para resolver dudas.

El decreto también ordena que las entidades responsables de programas sociales adopten y publiquen un acto administrativo con su propio esquema de transición. Además, deberán adelantar acciones de divulgación y pedagogía dirigidas a beneficiarios actuales, potenciales beneficiarios y ciudadanía en general.

Por ahora, los hogares no deben repetir de inmediato la encuesta del Sisbén ni hacer trámites urgentes solo por la entrada del RUI. Según el DNP, la actualización será gradual y las entidades territoriales deberán informar oportunamente los pasos a seguir.

Lo que sigue será la entrada formal del Registro Universal de Ingresos el 1 de agosto y la publicación de los cronogramas de transición por parte de las entidades que administran programas sociales. El periodo de ajuste irá, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2026.