El Ministerio de Transporte aplazó por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos que modificarán los requisitos para vehículos, motocicletas, remolques y semirremolques en Colombia. Con la decisión, las nuevas exigencias ya no comenzarían a aplicarse en 2026, como estaba previsto, sino entre agosto y octubre de 2027.

¿Qué normas fueron aplazadas?

La medida cobija reglamentos relacionados con componentes clave para la seguridad vial, entre ellos cintas retrorreflectivas, llantas para motocicletas, llantas para vehículos automotores, sistemas de frenado para carros y motos, acristalamientos o vidrios de seguridad, y sistemas de retención, como elementos asociados a los cinturones de seguridad.

De acuerdo con la información conocida, cada uno de estos reglamentos tendrá una nueva fecha de entrada en vigor entre agosto y octubre de 2027. Sin embargo, algunos requisitos específicos se implementarían de manera gradual entre 2028 y 2030, según el tipo de componente y el cronograma definido por la resolución.

¿Por qué se tomó la decisión?

El Ministerio explicó que el aplazamiento busca garantizar una implementación técnicamente sólida, coordinada y respaldada por estudios especializados. La cartera señaló que el tiempo adicional permitirá adoptar decisiones regulatorias con mayor rigor técnico y seguridad jurídica para el sector automotor.

Uno de los puntos centrales es el estudio que adelantan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Viceministerio de Transporte sobre la coexistencia de estándares internacionales. El análisis busca revisar cómo se articularán en Colombia las reglamentaciones técnicas de Naciones Unidas, conocidas como WP.29, y los estándares federales de seguridad vehicular de Estados Unidos, FMVSS.

¿Qué pasa mientras entran en vigencia?

El aplazamiento no elimina las exigencias actuales. Durante el periodo de transición seguirán vigentes los reglamentos técnicos existentes, por lo que fabricantes, importadores, comercializadores y organismos certificadores deberán continuar cumpliendo las normas aplicables.

La medida busca evitar vacíos normativos, mantener las condiciones de seguridad y dar más tiempo al sector para adaptarse a los nuevos requisitos, sin afectar la oferta de vehículos y motocicletas en el país.