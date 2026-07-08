Medellín dio un paso clave para la transformación del estadio Atanasio Girardot. El alcalde Federico Gutiérrez anunció que ya fue aprobada la licencia de construcción que permitirá iniciar la renovación del principal escenario deportivo de la ciudad.

La licencia, expedida por la Curaduría Urbana, autoriza las obras de ampliación, modificación y demolición parcial necesarias para ejecutar el proyecto. Según la Alcaldía, el trámite se logró después de cumplir con los requisitos urbanísticos, técnicos, ambientales y normativos exigidos.

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“Este es un estadio que va a estar a la altura de los mejores de América Latina y del mundo”, afirmó Gutiérrez, al destacar que el proyecto cuenta con los estudios técnicos de ingeniería y las fases necesarias para avanzar en la obra.

La primera intervención visible será el desmonte gradual de la cubierta occidental, una estructura que durante 73 años hizo parte de la historia del Atanasio Girardot. Este proceso tomará aproximadamente 75 días calendario y se realizará de manera técnica, gradual y controlada.

Durante los primeros 15 días se hará la movilización y montaje de maquinaria especializada, como grúas móviles telescópicas, plataformas hidráulicas y equipos de corte con hilo diamantado. Los 60 días restantes estarán destinados al desmonte de la estructura.

El estadio seguirá funcionando por ahora

El alcalde aclaró que el estadio no será cerrado durante esta primera etapa. Las actividades programadas para el segundo semestre de 2026, incluidos partidos y conciertos, podrán realizarse con normalidad.

“Por el momento, no se cierra el estadio. Inclusive, todas las actividades de este último semestre de 2026 se van a ejecutar con normalidad”, explicó Gutiérrez.

El mandatario señaló que las obras se suspenderán cuando haya partidos o eventos masivos, como los conciertos de la Feria de las Flores. También indicó que el Puesto de Mando Unificado y las luminarias se mantendrán hasta que finalice la primera fase o el primer semestre del próximo año.

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Sin embargo, Gutiérrez advirtió que el cierre del escenario sí será necesario durante el segundo semestre del próximo año, cuando avance la siguiente etapa de la intervención.

Una inversión de $752.000 millones

El proyecto de renovación del Atanasio Girardot tendrá una inversión de $752.000 millones, recursos destinados por el Inder a través de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU.

La intervención abarcará aproximadamente 55.600 metros cuadrados del escenario deportivo y 53.056 metros cuadrados de espacio público. Entre las obras previstas está la ampliación de la capacidad del estadio, que pasará de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores.

Además, se construirá una nueva gradería con capacidad aproximada para 20.000 personas, se renovará completamente la silletería y se adecuarán diferentes zonas del escenario para modernizar su operación.

Mientras avanza el desmonte de la cubierta occidental, también continuará el proceso de contratación de la obra nueva, la adjudicación del contrato de la primera etapa y el inicio de los trabajos conforme al cronograma definido.

Con esta intervención, Medellín inicia una nueva etapa para el Atanasio Girardot, un escenario histórico que se prepara para responder a las exigencias de grandes eventos deportivos, culturales y ciudadanos.