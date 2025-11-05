La Alcaldía de Medellín dio a conocer el ambicioso plan de transformación del estadio Atanasio Girardot, una apuesta liderada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga para convertir este escenario en uno de los más destacados de América. Bajo el lema “El estadio que la ciudad se merece”, el mandatario presentó este 5 de noviembre de 2025 (Boletín N.°1840) los detalles del proyecto, que representa la intervención más grande realizada en la historia del recinto deportivo.

Inversión pública para un escenario de talla mundial

El proyecto de renovación contempla una inversión superior a $750.000 millones, recursos que serán 100 % públicos.

Del monto total, $643.000 millones se destinarán específicamente a las adecuaciones del estadio, mientras que el resto financiará obras relacionadas con la unidad deportiva, la tecnología, la movilidad y el urbanismo.

Según la Administración Distrital, la propuesta reafirma el compromiso con el deporte, la infraestructura moderna y la mejora en la calidad de vida de los habitantes.

Aumento de capacidad y nuevas cubiertas

Una de las intervenciones más significativas será el aumento de la capacidad del escenario, que pasará de 45.200 a 60.000 asistentes, un incremento del 33 %. Esto será posible gracias a la construcción de un tercer nivel de tribunas con silletería nueva.

De igual forma, la cubierta del estadio será completamente renovada: la actual, que abarca 2.319 m², se ampliará hasta superar los 31.000 m², garantizando protección contra el sol y la lluvia en la totalidad de las tribunas.