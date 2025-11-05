La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el cierre de la conectante en sentido oriente–norte ubicada en la avenida calle 80 con avenida carrera 68, como parte de los avances del proyecto de construcción de la Troncal TransMilenio en la avenida carrera 68.

Estas restricciones comenzaron en la noche del 4 de octubre y se mantendrán durante dos meses, con cierre las 24 horas del día.

Detalles de la obra

De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos hacen parte del Grupo 7, en el marco del Contrato IDU-351-2020, cuyo objetivo es continuar el desarrollo de la troncal que conectará varios sectores clave de la capital.

La entidad indicó que estas intervenciones buscan mejorar la movilidad a largo plazo y optimizar el sistema de transporte público que recorrerá la avenida carrera 68.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el propósito de garantizar la seguridad vial y permitir el avance adecuado de la obra, la SDM autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que establece rutas alternas para los distintos actores viales.

Movilidad para vehículos particulares

Los conductores que se movilicen por la avenida calle 80 en sentido oriente-occidente y necesiten tomar la avenida carrera 68 hacia el norte, deberán utilizar la siguiente ruta alterna: