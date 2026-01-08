Inicio
Bogotá

¿Cómo quedaría la Autopista Norte con la ampliación 191-245?

Jue, 08/01/2026 - 10:45
Con la licencia ambiental, la ampliación entra a ejecución. Qué cambia en movilidad y qué medidas exige la ANLA para agua, humedales y vecinos.
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental para Accesos Norte Fase II, el proyecto que ampliará la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Con esa decisión, la obra puede entrar a fase de ejecución, pero bajo condiciones que buscan manejar impactos en agua, humedales y comunidades vecinas.

¿Cómo se vería la vía?

En términos simples, el tramo 191-245 pasaría a funcionar como un corredor de mayor capacidad. El diseño plantea una sección de 12 carriles en total: por cada costado, cinco carriles mixtos (carros, motos, carga) y uno exclusivo para TransMilenio (buses articulados y biarticulados). La intervención se proyecta principalmente hacia el separador central, lo que significa que buena parte de las obras y cierres temporales se concentrarían en esa franja.

Transporte público y movilidad local

El corredor no se limita al aumento de carriles. El plan incluye, por cada costado, andenes y ciclorrutas de tres metros. La idea es que el tramo, además de mover tráfico regional hacia la Sabana, tenga un espacio continuo y legible para quienes caminan o se desplazan en bicicleta. Hoy ese equilibrio es irregular: hay puntos donde el flujo vehicular domina y el peatón queda relegado.

¿Qué pasará con los humedales?

El punto más sensible está alrededor del humedal Torca-Guaymaral y la dinámica hídrica asociada a la Reserva Thomas van der Hamen. La licencia incorpora medidas para reducir el riesgo de que la vía actúe como “dique” y agrave episodios de inundación. En la práctica, eso se traduce en obras y controles como ampliación de pasos de agua, adecuaciones de drenaje y soluciones para mantener conectividad, incluyendo pasos de fauna donde aplique.

¿Qué exige la licencia?: obra con reglas y seguimiento

El permiso no es automático ni ilimitado. La licencia ambiental obliga a planes de manejo durante construcción y operación: control de sedimentos, manejo de aguas, monitoreos, medidas de protección y verificación de resultados. Para la ciudadanía, el resultado se verá en dos frentes: si el corredor realmente mejora los tiempos de viaje y si, al mismo tiempo, no aumenta los problemas de agua en un sector que ya es crítico.

 

Bogotá
Movilidad
TransMilenio
