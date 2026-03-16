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Pico y placa en Bogotá este lunes 16 de marzo de 2026: así aplica

Lun, 16/03/2026 - 06:27
evise qué placas pueden circular en Bogotá este lunes 16 de marzo de 2026 y evite sanciones por pico y placa.
pico y placa-bogotá-16 marzo
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad dio a conocer cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá este lunes 16 de marzo de 2026, una restricción que busca reducir la congestión vehicular en la ciudad.

La medida aplica tanto para vehículos particulares como para taxis, con horarios establecidos durante la mayor parte del día.

Pico y placa para vehículos particulares

Para este lunes pueden circular en Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminan en:

6, 7, 8, 9 y 0

Los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción.

El horario de la medida para carros particulares es de:

🕕 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa para taxis

En el caso de los taxis, podrán circular los vehículos con placas terminadas en:

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0

El horario del pico y placa para taxis es de:

🕠 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa solidario en Bogotá

Los conductores que deseen circular sin restricción pueden acogerse al Pico y Placa Solidario, un programa que permite pagar para usar el vehículo durante los días con restricción.

El trámite debe realizarse únicamente a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad:

👉 www.movilidadbogota.gov.co

La entidad recordó que el pago se realiza exclusivamente mediante botón PSE dentro de la plataforma oficial.

Advertencia sobre páginas falsas

La Secretaría de Movilidad también hizo un llamado a los ciudadanos para no caer en fraudes relacionados con el pico y placa solidario.

Las autoridades advierten que existen páginas falsas que ofrecen el servicio, por lo que recomiendan verificar siempre que el trámite se realice solo en el portal oficial de la entidad.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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