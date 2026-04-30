Protestas Emberá en Bogotá: denuncian uso de menores en disturbios y bloqueos

El centro de Bogotá vivió el miércoles 29 de abril una jornada de alta tensión tras las protestas adelantadas por integrantes de la comunidad indígena Emberá, quienes protagonizaron bloqueos, daños a infraestructura y ocupaciones de edificios públicos y privados. Las acciones fueron rechazadas por autoridades, que además encendieron las alertas por denuncias sobre la instrumentalización de menores de edad durante los disturbios.

De acuerdo con reportes oficiales, la situación derivó en la retención de más de 1.200 trabajadores y funcionarios en distintos puntos de la ciudad, lo que elevó la gravedad del episodio y motivó pronunciamientos del Gobierno Nacional y entidades distritales.

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Videos evidencian participación de niños en disturbios

En redes sociales comenzaron a circular registros audiovisuales que muestran a adultos entregando objetos como palos y piedras a niños y niñas para que participaran en actos vandálicos y permanecieran en la primera línea durante los enfrentamientos con la fuerza pública, incluyendo la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Uno de los momentos más cuestionados ocurrió en inmediaciones del Ministerio del Interior, donde un hombre fue captado ubicando a un menor frente a él mientras las autoridades intentaban despejar un bloqueo, lo que generó indignación generalizada.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a los hechos y expresó su rechazo a través de redes sociales, enfatizando que la protección de los niños debe ser prioritaria en cualquier circunstancia. A su pronunciamiento se sumó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuya directora, Astrid Eliana Cáceres, calificó lo ocurrido como una conducta inaceptable y confirmó la interposición de denuncias.