Tortazo Rock llega gratis a La Media Torta

El rock colombiano volverá a sonar en uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá. Este sábado 13 de junio, el Teatro al Aire Libre La Media Torta recibirá una nueva edición del Tortazo Rock, un encuentro que reunirá bandas históricas y nuevas propuestas del género.

El evento se realizará de 2:00 p. m. a 8:00 p. m., con entrada libre hasta completar aforo. La organización informó que no será un espacio pet friendly.

Esta edición tendrá un valor especial para los seguidores del rock nacional, pues La Media Torta fue el lugar donde nació Rock al Parque y también hizo parte de sus primeras diez versiones. Aunque el Tortazo Rock no se presenta como una conmemoración oficial de los 30 años del festival, sí propone un recorrido por distintas generaciones de bandas que han marcado la historia del rock hecho en Colombia.

Bajo Tierra debutará en La Media Torta

Uno de los actos más esperados será la presentación de Bajo Tierra, agrupación paisa considerada una de las más representativas del rock alternativo colombiano.

La banda, nacida en Medellín a finales de los años ochenta, llegará por primera vez a La Media Torta con canciones que hacen parte de la memoria musical del país, entre ellas El Pobre. Su sonido, influenciado por la cultura urbana, el punk y la independencia artística, la convirtió en referente durante los años noventa, especialmente tras el lanzamiento de Lavandería Real en 1997.

Bajo Tierra también ha tenido una relación cercana con Rock al Parque, donde participó en 1997 y 2007.

Nuevas sonoridades también harán parte del cartel

La programación incluirá a V For Volume, banda bogotana que llegará con una propuesta marcada por la mezcla de distorsión, electrónica, punk y rock alternativo.

Con casi dos décadas de trayectoria, la agrupación ha llevado su música a escenarios como Vive Latino, Festival Estéreo Picnic y Rock al Parque. En el Tortazo Rock presentará parte de VÍA, su próximo trabajo discográfico.

También estará The Kitsch, grupo reconocido dentro del circuito independiente bogotano por su sonido garage rock y surf punk. La banda regresará a La Media Torta con una puesta en escena cargada de irreverencia y espíritu autogestionado.

El cartel lo completa Pez Errante, power trío bogotano que representa una mirada actual del rock en español. Después de su participación en Rock al Parque 2024, la banda llegará con canciones de Animales domésticos, un álbum que explora temas como la ansiedad, la rutina y la necesidad de romper con lo establecido.

Datos del evento

El Tortazo Rock se realizará el sábado 13 de junio, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

La entrada será gratuita hasta completar aforo y no se permitirá el ingreso de mascotas.