El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó este miércoles 29 de julio a Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, a 117 meses de prisión, equivalentes a nueve años y nueve meses.

El exmandatario fue declarado responsable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado, dentro de un proceso relacionado con la contratación de la red pública de salud de Santa Marta durante su administración como alcalde, entre 2012 y 2015.

La decisión fue emitida en primera instancia, por lo que puede ser apelada por la defensa. Esto significa que la responsabilidad y la pena todavía podrán ser revisadas por un tribunal antes de que la sentencia quede en firme.

El contrato investigado

El expediente está relacionado con el contrato de obra 004 del 18 de noviembre de 2014, suscrito entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la compañía Mediredes S.A.S.

Una Empresa Social del Estado, conocida por la sigla ESE, es una entidad pública creada para prestar directamente servicios de salud. En este caso, la ESE Alejandro Próspero Reverend estaba vinculada a la administración de la red pública de atención de Santa Marta.

El contrato tenía un valor de $6.532 millones y contemplaba el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

Durante el proceso penal, la Fiscalía cuestionó el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con esa contratación y sostuvo que se produjo una apropiación de recursos en favor de terceros. La jueza acogió la acusación y emitió el fallo condenatorio contra Caicedo.

La sentencia puede ser apelada

Después de conocerse la decisión, la Fiscalía General de la Nación solicitó que no se le concedieran beneficios judiciales al exmandatario, debido a la naturaleza de los delitos por los cuales fue condenado.

Sin embargo, la decisión conocida este miércoles no es definitiva. La defensa podrá presentar un recurso de apelación contra la sentencia, que deberá ser estudiado por la instancia judicial correspondiente.

Caicedo también ha enfrentado otros procesos relacionados con contratos ejecutados durante su paso por la Alcaldía de Santa Marta. Esos expedientes son independientes y no deben confundirse con la condena por la contratación de los centros de salud.