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A nueve días del cambio de Gobierno, Petro acredita a embajadora de Palestina

A nueve días de dejar el poder, Gustavo Petro recibió las credenciales de la nueva embajadora de Palestina, mientras el Gobierno entrante anuncia un giro en la relación de Colombia con Israel.
Petro acredita a la embajadora de Palestina a días de terminar su mandato
Créditos:
Prensa de Presidencia de la República

El presidente saliente, Gustavo Petro, recibió las cartas credenciales de la embajadora de Palestina, Suad Ahmad Hasan Sobeh. El acto se produjo a solo nueve días de que el mandatario deje el poder y sea reemplazado por Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado un giro en la política exterior colombiana hacia Israel.

Además de la diplomática palestina, Petro recibió las cartas credenciales del embajador de Venezuela, Ramón Maniglia Ferreira, y del embajador de Turquía, Emir Salim Yüksel, según informó la Presidencia.

El próximo Gobierno anuncia un giro hacia Israel

La llegada de la nueva representante palestina coincide con el anuncio del presidente electo de que, tras asumir el cargo el próximo 7 de agosto, restablecerá la “alianza histórica con Israel”.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel fueron rotas por Petro el 1 de mayo de 2024, en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, iniciada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El pasado domingo, al anunciar el cierre de al menos 14 embajadas, De la Espriella señaló que también suspenderá la apertura de la misión diplomática de Colombia en Palestina, que tendría sede en Ramala, capital administrativa palestina.

La creación de esa representación fue ordenada por Petro pocos días después de romper relaciones con Israel, aunque su apertura nunca llegó a concretarse.

De la Espriella también confirmó que trasladará la Embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión que había sido anunciada previamente por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar. Asimismo, aseguró que su Gobierno recuperará la relación bilateral con ese país.

“La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, afirmó entonces el mandatario electo.

Las relaciones entre Colombia e Israel

En 2024, Petro también suspendió las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, uno de los principales compradores de ese mineral.

Hasta la ruptura diplomática, Israel había sido uno de los principales aliados de Colombia en materia de seguridad y defensa. También era un importante socio tecnológico y uno de los proveedores de armamento del país. EFE

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