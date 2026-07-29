Colombia y El Salvador fortalecerán su relación comercial

El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella comenzó a mover su agenda comercial en Centroamérica con una apuesta concreta: convertir la relación con El Salvador en una fuente de negocios, inversión y empleo para Colombia.

La hoja de ruta fue planteada durante una reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.

El encuentro no se limitó a una conversación diplomática. Los equipos acordaron revisar oportunidades para que más productos y servicios colombianos lleguen al mercado salvadoreño, facilitar proyectos de inversión y aumentar la participación de pequeñas y medianas empresas en el intercambio entre ambos países.

Una relación comercial con espacio para crecer

Colombia y El Salvador cuentan con un acuerdo comercial vigente desde 2010. Sin embargo, el próximo Gobierno considera que este instrumento todavía tiene posibilidades que no han sido aprovechadas plenamente.

Por esta razón, los equipos técnicos revisarán los mecanismos incluidos en el acuerdo y las alternativas de ampliación contempladas dentro de este. La intención es actualizar la relación frente a las necesidades actuales de los dos mercados y convertirla en resultados medibles.

La estrategia estará dirigida especialmente a sectores con capacidad de generar empleo e ingresos, como la industria, la agroindustria, el turismo y los servicios.

Lea también:Abelardo asegura que ya recibió más de 260.000 hojas de vida para su Gobierno

El enfoque también busca evitar que los beneficios del comercio exterior queden concentrados únicamente en las grandes compañías. Uno de los objetivos anunciados es facilitar que pequeñas y medianas empresas colombianas puedan encontrar clientes, aliados y nuevas posibilidades de expansión en El Salvador.

Más mercados para la producción colombiana

La apuesta por El Salvador hace parte de la política comercial que quiere impulsar el Gobierno de De La Espriella: fortalecer la producción nacional y utilizar las relaciones internacionales como una herramienta para abrir oportunidades económicas.

Esto implica que la diplomacia comercial deberá ir más allá de las declaraciones y traducirse en acceso a nuevos compradores, reducción de obstáculos, promoción de exportaciones y acompañamiento a las empresas interesadas en ingresar a otros mercados.

Para Colombia, una relación más dinámica con El Salvador podría representar oportunidades para productos agroindustriales, manufacturas, servicios empresariales, tecnología y ofertas relacionadas con el turismo.

El reto estará en identificar los sectores con mayor potencial, acompañar a las compañías colombianas y garantizar que los acuerdos produzcan ventas, inversión y empleos.

Centroamérica entra en la agenda económica

El Salvador puede convertirse en una puerta de entrada para fortalecer la presencia colombiana en Centroamérica. Su posición dentro de la región y el crecimiento de nuevos sectores económicos ofrecen un escenario para ampliar la cooperación empresarial.

Vea también:¿Quién es Mauricio Gaona, el nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas?

La reunión también refleja una señal temprana del rumbo que tendría la política exterior del próximo Gobierno: acercamientos internacionales vinculados a resultados económicos concretos.

La estrategia no consistirá únicamente en mantener relaciones diplomáticas, sino en utilizarlas para respaldar a los sectores productivos y atraer capital hacia Colombia.

El Gobierno electo deberá pasar ahora de la ruta anunciada a la identificación de proyectos, empresas y oportunidades específicas. El éxito de esta nueva etapa no se medirá por el número de reuniones, sino por cuántos negocios logren cerrarse y cuántos colombianos se beneficien de ellos.

Para el próximo Ejecutivo, El Salvador es uno de los primeros escenarios en los que buscará demostrar que la política internacional también puede convertirse en crecimiento interno.