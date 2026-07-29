El futuro de Falcao García: ¿refuerzo en Panamá o asistente de Lorenzo?

El futuro deportivo de Radamel Falcao García ha entrado en una fase de máxima expectativa. Tras finalizar su vínculo con Millonarios FC en el primer semestre del año —donde disputó 11 partidos entre Liga y Copa Sudamericana y anotó un gol—, el máximo anotador histórico de la Selección Colombia se encuentra en condición de agente libre.

Sin embargo, en las últimas horas, dos panoramas radicalmente distintos han puesto el nombre del 'Tigre' en la primera plana del fútbol continental: la opción de continuar su carrera en el balompié panameño o dar un salto al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

¿Un inesperado viaje a Panamá?

La alarma se encendió el pasado 28 de julio, cuando se difundieron imágenes del atacante de 40 años en territorio panameño junto al preparador físico y rehabilitador colombiano Luis Fernando Lastra.

A partir de allí, la prensa local comenzó a especular sobre un posible vínculo con el San Francisco FC, un histórico club fundado en 1971 en La Chorrera que disputa sus partidos en el emblemático estadio Agustín “Muquita” Sánchez.

Sin embargo, medios como La Prensa llamaron a la cautela. Si bien la presencia del goleador en el centro médico fue confirmada, hasta el momento no existen negociaciones ni un pronunciamiento oficial que vincule a Falcao con el conjunto 'chorrerano' o con alguna otra institución de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Tras su paso como analista para ESPN durante el Mundial 2026 y unos días de vacaciones familiares junto a su esposa Lorelei Tarón, el delantero aún no define si se calzará los guayos una vez más.

La puerta abierta en la Selección Colombia

Por otro lado, la eventual retirada de las canchas le abriría a Falcao una puerta de máximo nivel: el banquillo de la Selección Colombia.

Con la renovación del técnico Néstor Lorenzo encaminada hasta 2030, el estratega argentino se encuentra en el proceso de reestructurar su cuerpo técnico tras la salida de Luis Amaranto Perea (nuevo DT de Independiente Medellín) y de uno de sus preparadores físicos.

Aunque la prioridad inicial de Lorenzo ha sido evaluar perfiles de asistentes técnicos y preparadores físicos extranjeros, desde la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emergió una propuesta que ilusiona al país, así lo informó Juan Pablo Arévalo de Futbolred.