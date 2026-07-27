Yan Diomande al Real Madrid: acuerdo, precio del fichaje y su historia

El mercado de pases europeo tiene un nuevo protagonista absoluto: Yan Diomande. Tras el intento fallido por concretar la llegada de Michael Olise, el Real Madrid ha tomado la delantera frente a gigantes como el PSG para hacerse con los servicios de la joven sensación de la Bundesliga. Aunque todavía no hay anuncio oficial, las informaciones apuntan a que la Casa Blanca está dispuesta a desembolsar una cifra impactante que supera los 100 millones de euros (con variables que podrían elevar la operación a los 120 millones).

Sin embargo, en medio del torbellino de rumores, el jugador de 19 años reapareció públicamente. Tras disputar la Copa del Mundo de Norteamérica con Costa de Marfil, Diomande volvió este lunes a la disciplina deportiva del RB Leipzig para someterse a los reconocimientos médicos correspondientes. El propio club alemán compartió en sus redes sociales imágenes del futbolista zurdo, cuyo contrato se extiende hasta 2030.

Pese a este retorno a la rutina estival, su continuidad en Alemania parece tener fecha de caducidad. Según reveló el diario Bild, el extremo ya le habría comunicado a la directiva su deseo de abandonar el equipo este mismo verano. ¿Su destino? El Real Madrid, club con el que, según la prensa alemana, ya tendría un principio de acuerdo pactado hasta 2031.

De las puertas cerradas al destello en España

El meteórico ascenso de Diomande desafía la lógica del fútbol moderno. Con tan solo 51 partidos en la élite, el marfileño ha pasado de ser un desconocido a uno de los atacantes más codiciados del planeta. Pero el camino no fue sencillo.

Nacido en Abiyán, en 2006, creció en una familia modesta. En sus inicios buscó oportunidades sin éxito en múltiples academias y clubes: Bournemouth, Chelsea, Rangers, Crystal Palace e incluso franquicias de la MLS le abrieron las puertas para hacer pruebas, pero ninguno apostó formalmente por él.

Su primer gran salto se dio en Estados Unidos, compitiendo en la DME Academy de Florida. Volvió a África lleno de incertidumbre, pero la oportunidad de su vida llegó a finales de 2024, cuando el C. D. Leganés cerró su fichaje.

En el fútbol español no tardaron en calificarlo como el "futuro Messi" por su desparpajo con la pierna zurda partiendo desde la banda derecha. Pasó rápidamente del filial al primer equipo y debutó en LaLiga nada menos que en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. En apenas 10 partidos con el cuadro pepinero (2 goles y 1 asistencia), su impacto fue tal que el RB Leipzig decidió desembolsar 22 millones de euros en el verano de 2025. Hoy, solo un año después, aquella cifra parece una ganga.