El tanto que consiguió el delantero de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral contra Argentina en octavos de final, que supuso el empate momentáneo a 2 para su selección, a la postre eliminada, fue elegido el mejor del Mundial, según informó la FIFA.



Fue en el minuto 103 del partido, ya en la prórroga, después de empatar a uno en el tiempo reglamentario. Lisandro Martínez había vuelto a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral devolvió la igualdad al marcador apenas diez minutos más tarde con un derechazo desde la esquina izquierda del área.



El defensa, nacido en los Países Bajos en 2002 y que fichó el pasado mes de junio por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, dejó atrás con un recorte al argentino Alexis Mac Allister, entró en el área y, prácticamente sobre la línea lateral de esta, colocó la pelota en la escuadra contraria.



"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer", reconoció el jugador, en declaraciones a la FIFA.



"Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", continuó.



Después, no obstante, su compañero Diney se anotó un gol en propia meta en el minuto 111, por lo que Cabo Verde fue eliminada y Argentina pasó de ronda.



Además, Lopes Cabral desveló que el exjugador del Real Madrid y la selección de Brasil Marcelo le felicitó personalmente. "Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria. ¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Yo solo podía pensar: '¡No me lo puedo creer!'", señaló.



El podio de los mejores goles del Mundial lo completaron el tanto de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, contra la República Democrática del Congo, en segundo lugar, y el de Wilson Isidor, de Haití, contra Marruecos, en tercera posición. Ambos fueron conseguidos en la fase de grupos.