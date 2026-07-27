¿Quién es la participante de 'Masterchef' que es prima de Nicolás de Zubiría?

La nueva temporada de 'Masterchef Celebrity Colombia 2026' continúa sorprendiendo a los televidentes, no solo por los retos culinarios y las primeras eliminaciones, sino también por las historias personales de quienes aceptaron el desafío de cocinar frente a uno de los jurados más exigentes de la televisión colombiana.

¿Quién es la prima de Nicolás de Zubiria que está en Masterchef?

En esta ocasión, una revelación sobre Julieta Piñeres ha despertado la curiosidad de los seguidores del reality.

La presentadora y creadora de contenido tiene un parentesco con Nicolás de Zubiría, uno de los chefs encargados de evaluar cada plato junto a Jorge Rausch y Belén Alonso.

Aunque muchos desconocían este vínculo, se conoció que ambos son primos en cuarto grado de consanguinidad, un detalle que rápidamente generó comentarios entre los fanáticos del programa.

Desde que se confirmó la noticia, algunos usuarios en redes sociales se preguntaron si esta relación familiar podría influir en las decisiones del jurado.

Sin embargo, quienes siguen el formato recuerdan que Nicolás de Zubiría siempre se ha caracterizado por calificar únicamente el desempeño de los participantes, sin hacer distinciones por su trayectoria o relación personal con ellos.