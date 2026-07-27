El estreno de Pa' Seguirte Queriendo no solo ha cautivado a los televidentes con los nuevos conflictos de sus personajes, sino que también ha despertado la curiosidad de los seguidores por un cambio que no pasó desapercibido.
En esta nueva etapa de la producción de RCN, doña Elvira ya no es interpretada por Alina Lozano, sino por la reconocida actriz Aída Morales, una decisión que generó múltiples preguntas en redes sociales.
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Ante la ola de comentarios, fue la propia Alina Lozano quien decidió explicar qué ocurrió con su participación en la novela y por qué no regresó para dar vida a uno de los personajes más recordados de la historia.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que su salida no obedeció a diferencias con el canal, la producción o el equipo de trabajo. Por el contrario, explicó que todo se debió a un compromiso laboral que ya había aceptado antes de que comenzaran las grabaciones de la secuela.
Según contó, durante ese periodo se encontraba en Brasil participando en el reality ¿Apostarías por mí?, proyecto que realizó junto a quien era su pareja en ese momento, Jim Velásquez. Debido a ese compromiso profesional, le resultó imposible coordinar las fechas para regresar a Colombia y retomar el personaje de doña Elvira.
La actriz también aprovechó la oportunidad para poner fin a los rumores que comenzaron a circular desde el estreno de la producción. Muchos espectadores creían que Aída Morales había llegado para interpretar un personaje completamente nuevo; sin embargo, finalmente se confirmó que sería la encargada de continuar con el papel de doña Elvira.
Lejos de mostrar incomodidad por el cambio, Alina Lozano aseguró sentirse tranquila con la decisión y expresó su admiración por Aída Morales. Incluso, le deseó éxitos en esta nueva etapa y afirmó que el personaje quedó en manos de una actriz con amplia trayectoria y talento, capaz de darle continuidad a una figura muy querida por el público.
Las declaraciones de Alina fueron bien recibidas por los seguidores de la producción, quienes destacaron la transparencia de la actriz y el respeto con el que habló sobre su colega. Aunque muchos confesaron que extrañan verla como doña Elvira, también manifestaron su disposición para conocer la nueva versión del personaje.
Mientras tanto, Pa' Seguirte Queriendo sigue conquistando a la audiencia con nuevas historias, romances y conflictos. El cambio de actriz en uno de sus personajes más emblemáticos ya tiene una explicación oficial: no hubo diferencias ni polémicas, sino un cruce de agendas que impidió el regreso de Alina Lozano al elenco