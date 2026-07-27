El estreno de Pa' Seguirte Queriendo no solo ha cautivado a los televidentes con los nuevos conflictos de sus personajes, sino que también ha despertado la curiosidad de los seguidores por un cambio que no pasó desapercibido.

En esta nueva etapa de la producción de RCN, doña Elvira ya no es interpretada por Alina Lozano, sino por la reconocida actriz Aída Morales, una decisión que generó múltiples preguntas en redes sociales.

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Ante la ola de comentarios, fue la propia Alina Lozano quien decidió explicar qué ocurrió con su participación en la novela y por qué no regresó para dar vida a uno de los personajes más recordados de la historia.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que su salida no obedeció a diferencias con el canal, la producción o el equipo de trabajo. Por el contrario, explicó que todo se debió a un compromiso laboral que ya había aceptado antes de que comenzaran las grabaciones de la secuela.