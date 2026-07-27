La delegación colombiana arrancó con el pie derecho y con toda la fuerza en el inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Demostrando su jerarquía deportiva desde el primer minuto, el país se vistió de gloria al conquistar seis medallas de oro durante un fin de semana inolvidable y lleno de emociones.

Resumen de los oros colombianos

Ciclismo de Ruta

• Walter Vargas (Contrarreloj Individual Masculina): abrió el medallero dorado nacional deteniendo el reloj en 47:13.46.

Patinaje Artístico

• María Paulina Pérez (Solo Danza Femenina): brilló en su debut regional con 142.07 puntos para quedarse con la presea dorada.

• Deivi Camilo Rojas (Libre Masculino): dominó la prueba con contundencia tras lograr una puntuación de 154.84.

Polo Acuático

• Selección Colombia Femenina: protagonizó una remontada épica para vencer 11-10 a México en la gran final, impulsadas por 5 goles de Sara Vanegas.

Esquí Náutico

• Daniela Verswyvel (Figuras Femenina): se consagró campeona centroamericana con 7.310 puntos.

• Martina Piedrahita (Salto Femenino): se subió a lo más alto del podio con un espectacular vuelo de 35,8 metros.

Tabla de medallería

De igual manera, hay que destacar que Colombia suma la fecha, aparte de sus 6 oros, 10 medallas de oro y 5 de bronce. Se ubica en la tercera posición de la tabla de medallería por detrás de Cuba (7 oros, 4 preseas de plata y y 7 de bronce) y México, que es primero (20 medallas doradas, 16 plateadas y 13 de bronce).