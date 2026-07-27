Una proposición es la solicitud formal con la que un congresista plantea una decisión durante una sesión. Puede modificar un proyecto, cambiar el curso del debate o activar controles sobre funcionarios públicos.

La decisión que se pone a votación

En el Congreso de la República, una proposición es el mecanismo mediante el cual un senador o representante presenta una propuesta concreta ante una comisión o una plenaria. No es un proyecto de ley ni una ley nueva, sino una solicitud que debe ser discutida y, según el caso, sometida a votación.

Su alcance no se limita a corregir artículos. Las proposiciones pueden pedir una modificación o adición, suspender una discusión, solicitar la lectura de documentos, declarar una sesión permanente, cambiar el orden del día o definir si una votación será nominal o secreta.

La Ley 5 de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, establece que las proposiciones de modificación, adición o suspensión deben presentarse por escrito y llevar la firma de su autor. No es obligatorio incluir en el documento las razones que la sustentan, pues el congresista puede explicarlas durante el debate.

Una vez presentada, la Secretaría de la respectiva comisión o corporación debe darle lectura. Después se abre la discusión y, antes de la votación, el texto debe ser leído nuevamente. El autor también puede retirar su propuesta, siempre que todavía no haya sido votada o modificada por la corporación.

Cinco clases de proposiciones

El reglamento del Congreso divide las proposiciones en cinco categorías, dependiendo de su finalidad y del momento en que deben ser tramitadas.

La proposición principal es la iniciativa presentada por primera vez. La sustitutiva pretende reemplazarla y debe discutirse antes; si resulta aprobada, la propuesta original deja de ser considerada.

La suspensiva busca detener temporalmente el debate para atender otro asunto prioritario y retomarlo posteriormente. La modificativa aclara o cambia la redacción de la propuesta inicial, sin transformar su contenido esencial.

Por último, la proposición especial no admite discusión y puede presentarse oralmente. En esta categoría se encuentran decisiones como declarar suficiente ilustración, mantener una sesión de manera permanente o alterar el orden del día.

En el trámite de un proyecto de ley o de acto legislativo, una proposición puede agregar, suprimir o modificar apartes del articulado. Sin embargo, su aprobación no convierte automáticamente el proyecto en ley: el texto resultante debe continuar los debates y votaciones exigidos en comisiones y plenarias.

Las proposiciones también son utilizadas para ejercer control político. Mediante este mecanismo, los congresistas pueden citar a ministros, superintendentes o directores de departamentos administrativos para responder cuestionarios relacionados con sus funciones. La Constitución establece que estas citaciones deben formularse por escrito y con una anticipación mínima de cinco días.

El efecto final depende de la votación. Cuando la proposición es aprobada, se incorpora al trámite o genera la instrucción solicitada. Si es rechazada, continúa la discusión sobre el texto o la decisión que se encontraba originalmente bajo consideración. Las propuestas presentadas y las decisiones adoptadas deben quedar registradas en las actas de cada sesión.