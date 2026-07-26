Erick Sang bate el récord de la Media Maratón de Bogotá

Este domingo las principales avenidas de la capital se convirtieron en el escenario de una jornada inolvidable durante la vigésima sexta edición de la Media Maratón de Bogotá (mmB).

Más de 40.000 corredores provenientes de diferentes regiones de Colombia y de 58 países tomaron la salida en una auténtica fiesta deportiva, acompañados por miles de ciudadanos que bordearon las calles ofreciendo su apoyo, música y aplausos a lo largo de todo el trayecto.

En este marco de celebración y alta exigencia atlética, el keniano Erick Sang se convirtió en la gran figura del día al establecer un nuevo hito en los 21 kilómetros de la competencia. A sus 25 años, Sang firmó una actuación memorable al detener el cronómetro en 1 hora, 2 minutos y 1 segundo (1:02:01), un registro con el que superó por 19 segundos la marca que permanecía intacta desde 2011, cuando su compatriota Geoffrey Mutai registró 1:02:20.

No superó su marca personal

La estrategia del corredor africano comenzó a desplegarse con decisión a partir del kilómetro diez. Con un cambio de ritmo fluido pero demoledor, Sang lanzó un ataque que desestructuró el grupo de cabeza. Únicamente el etíope Bereket Nega y el campeón defensor Philemon Kiplimo intentaron seguirle el paso, pero la contundencia del keniano fue en aumento a medida que devoraba kilómetros en la exigente altura bogotana. Finalmente, cruzó la meta en solitario sobre la calle 63, donde fue aclamado por una multitud que celebró su hazaña.

Resulta curioso señalar que, a pesar del extraordinario valor de este récord en Bogotá debido a la altitud y la dificultad del trazado, no se trata de la mejor marca personal de Sang en la distancia, ya que en 2011 llegó a registrar un tiempo de 59 minutos y 38 segundos, según el registro de la plataforma World Athletics.

El podio de la categoría masculina se completó con Bereket Nega (Etiopía) en el segundo lugar y Benson Kipruto (Kenia) en la tercera posición. Por parte de la delegación local, el corredor Rubén Barbosa cuajó una destacada participación al cruzar la meta en el décimo puesto, siendo el colombiano mejor ubicado en una carrera que reafirmó su estatus entre las pruebas de calle más prestigiosas de América Latina.