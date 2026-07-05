 Mundial 2026
Inicio
Más deportes

Tour de Francia: Egan Bernal pierde la camiseta verde

Este es el resumen de la jornada 2 del Tour de Francia. Le contamos cómo le fue a los colombianos.
Tour de Francia: Egan Bernal pierde la camiseta verde
Créditos:
EFE

El mexicano Isaac del Toro logró este domingo la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, con meta en la montaña barcelonesa de Montjuic, por delante de su jede filas en el UAE, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo de líder.

En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.

Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de UAE calificó de "increíble".

"Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano, que recordó que esta noche la selección de fútbol de su país se juega esta noche el pase a cuartos de final del Mundial en el que son anfitriones contra Inglaterra.

"Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", comentó el corredor de 23 años.

Del Toro agradeció en especial a Pogacar que le permitiera ganar: "No sabes lo que significa para mi y para mi país. Es algo increíble".

Por detrás del dúo de UAE fue el belga Remco Evenepoel quien cruzó la meta, por delante de Vingegaard y del danés Thomas Johannesen. Las boficicaciones introdujeron algún cambio en la general.

Vingegaard sigue primero con 6 segundos sobre Pogacar, que pasa al segundo puesto, mientras que Evenepoel es tercero a 15 segundos. Del Toro es cuarto a 16 y el español Juan Ayuso, que cruzó undécimo la línea de meta a 3 segundos del ganador, se coloca quinto a 19 del líder, por delante del francés Paul Seixas a 42. 

Higuita, el mejor colombiano

Los ciclistas colombianos tuvieron una jornada estratégica: Sergio cumplió con el plan de su equipo de mantenerse al frente hasta el ataque de los favoritos, mientras que Egan Bernal, tras un buen desempeño con el Netcompany Ineos, se mantuvo en el top 30 de la clasificación general —donde también figuran Sergio Higuita y Harold Tejada— a pesar de haber perdido la camiseta de los puntos ante Isaac Del Toro.

Egan Bernal
Tour de Francia
Isaac del Toro
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
ONU anuncia el fin de la fase de rescates en Venezuela
Venezuela
Los equipos internacionales rescataron a un total de 14 personas, según el balance de la Undac.
Colombia
Tribunal da tres meses al Gobierno para reglamentar la Ley contra el Ruido
Ruido
El Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Gobierno Nacional cumplir con la reglamentación de la Ley 2450 de 2025. El Ejecutivo tendrá un mes para conformar la Comisión de Calidad Acústica y tres meses para expedir la política nacional.
Regiones
Ejército halla arsenal de guerra de disidencias de las Farc en Remedios, Antioquia
Ejercito
El Ejército Nacional encontró un depósito ilegal con armas, explosivos y equipos de comunicación que pertenecería al Frente 4 de las disidencias de las Farc. El hallazgo se produjo en Remedios.
Colombia
Defensoría alerta riesgo extremo por violencia en Sitionuevo, Magdalena
Defensoria
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia por el aumento de la violencia en zonas rurales de Sitionuevo, Magdalena. Advierte posibles masacres, desplazamientos y mayor control de grupos armados sobre la población.