 Mundial 2026
Inicio
Fútbol

Le rechazan a Bélgica su apelación por el polémico caso Bolgun

Le contamos el argumento de la FIFA para rechazar la apelación de los belgas, que enfrentarán a EE. UU. este lunes.
Le rechazan a Bélgica su apelación por el caso Bolgun
Créditos:
EFE

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) sobre el caso Balogun, por considerar que "no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión".

"La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender durante un año la sanción de suspensión de partidos impuesta al jugador de la selección nacional de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium", indica la FIFA.

"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", añade el comunicado, que especifica que el presidente de la la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, "no participó en la decisión".

Estados Unidos
Mundial 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
¿Quién es la novia de Erling Haaland? La deportista que conquistó al goleador de Noruega
Erling Haaland
La historia de amor entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó en la infancia y hoy es una de las relaciones más estables del fútbol.
Política
“No ganó”: Petro insiste en fraude electoral a favor de De la Espriella
Gustavo Petro
El mandatario sostiene que la votación habría sido alterada para favorecer al presidente electo.
Fútbol
Le rechazan a Bélgica su apelación por el polémico caso Bolgun
Le rechazan a Bélgica su apelación por el caso Bolgun
Le contamos el argumento de la FIFA para rechazar la apelación de los belgas, que enfrentarán a EE. UU. este lunes.
Política
Ordenan arresto contra Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, por caso RTVC
Ministerio de Trabajo
Un juez sancionó al ministro Antonio Sanguino por desacato a una tutela relacionada con información sobre RTVC.