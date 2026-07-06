Contraloría pone la lupa a dos importantes obras de movilidad en Bogotá

La Contraloría de Bogotá anunció que mantendrá acciones de vigilancia sobre varios proyectos de movilidad a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), especialmente aquellos que presentan retrasos, incumplimientos contractuales o dificultades en su ejecución.

Entre las obras bajo seguimiento están dos proyectos clave para la ciudad: el corredor de la carrera Séptima y la intervención de la calle 45, entre las carreras Quinta y Séptima, una obra que ha sido considerada una deuda histórica para Bogotá.

Calle 45: retrasos por incumplimientos

La obra de la calle 45, ubicada en la avenida Francisco Miranda, alcanza cerca de un 60 % de ejecución, pero ha enfrentado retrasos por incumplimiento.

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró en una entrevista con La FM que la obra sigue avanzando pese a los problemas heredados: “La obra avanza firmemente, a pesar de que el anterior contratista dejó tirado el proyecto, lo que nos obligó a tomar posesión de este”.

Carrera Séptima: tramos pendientes por definir

La Contraloría también revisará el corredor de la carrera Séptima, uno de los proyectos clave de movilidad en Bogotá. Aunque ya hay contratos para el tramo norte, entre las calles 99 y 200, aún falta definir qué pasará con los tramos entre la calle 24 y la calle 99.

Según el Molano, estos segmentos no fueron adjudicados y en agosto de 2024 se revocó la licitación, debido al impacto que tendría la obra en la movilidad y a la falta de propuestas en los procesos de contratación.

Sin embargo, el director del IDU dio un parte de tranquilidad pues aseguró que el corredor de la Séptima sigue en marcha y que la administración distrital no detendrá ninguno de los frentes de obra que ya se encuentran activos.