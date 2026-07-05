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TransMilenio activó recargas gratis de julio para más de 747.000 beneficiarios en Bogotá

La Secretaría de Integración Social inició la recarga de pasajes gratuitos de julio para más de 747.000 personas en condición de vulnerabilidad.
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Integración social

Miles de bogotanos ya pueden acceder a la recarga de pasajes gratuitos correspondiente a julio. La Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y TransMilenio, puso en marcha el beneficio para más de 747.000 personas en condición de vulnerabilidad.

La estrategia contempla una inversión superior a 11.200 millones de pesos y busca facilitar el acceso al transporte público, promoviendo la movilidad hacia espacios de educación, empleo, atención en salud y otros servicios esenciales.

Los beneficiarios incluyen 333.000 adultos mayores, 160.000 personas con discapacidad y 252.000 personas en condición de pobreza. El programa también cobija a población priorizada, como residentes de pagadiarios, exhabitantes de calle y participantes de la Comunidad del Cuidado.

Para acceder al subsidio es indispensable contar con una tarjeta personalizada TuLlave. La activación de los pasajes puede realizarse en taquillas, puntos de carga automáticos y puntos autorizados de TransMilenio.

 

La asignación del beneficio se realiza de manera automática para quienes cumplen los criterios de focalización establecidos con base en el Sisbén IV de Bogotá y los registros de la Secretaría de Integración Social. En algunos casos, los adultos mayores de 62 años y las personas con discapacidad que no estén registrados en el Sisbén también podrán recibir al menos un pasaje mensual, siempre que tengan una tarjeta personalizada activa.

Las autoridades recordaron que quienes presenten inconvenientes con la recarga deben verificar que su tarjeta esté activa, validar la información del Sisbén y acudir a los canales de atención de TransMilenio en caso de requerir el desbloqueo del plástico.

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