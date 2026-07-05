Miles de bogotanos ya pueden acceder a la recarga de pasajes gratuitos correspondiente a julio. La Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y TransMilenio, puso en marcha el beneficio para más de 747.000 personas en condición de vulnerabilidad.

La estrategia contempla una inversión superior a 11.200 millones de pesos y busca facilitar el acceso al transporte público, promoviendo la movilidad hacia espacios de educación, empleo, atención en salud y otros servicios esenciales.

Los beneficiarios incluyen 333.000 adultos mayores, 160.000 personas con discapacidad y 252.000 personas en condición de pobreza. El programa también cobija a población priorizada, como residentes de pagadiarios, exhabitantes de calle y participantes de la Comunidad del Cuidado.

Para acceder al subsidio es indispensable contar con una tarjeta personalizada TuLlave. La activación de los pasajes puede realizarse en taquillas, puntos de carga automáticos y puntos autorizados de TransMilenio.