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Contraloría acompañará empalme anticorrupción del nuevo gobierno

El organismo designó a una delegada para coordinar su participación y servir de enlace con las comisiones de trabajo.
Contraloría-empalme-gobierno-De La Espriella
Créditos:
Contraloría General de la República / @abelardodlaespriella

La Contraloría General de la República confirmó que acompañará el proceso de Empalme Anticorrupción entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, tras la solicitud enviada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano.

La respuesta fue firmada por el contralor general encargado, Carlos Enrique Silgado Betancourt, quien manifestó la disposición del organismo de control para participar en este ejercicio institucional, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.

De acuerdo con la comunicación, la Contraloría considera que este acompañamiento puede contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado.

Contraloría designa enlace para el empalme

Para facilitar la coordinación con las comisiones de trabajo que hagan parte del proceso, la Contraloría designó a Alejandra Sánchez Lozada, secretaria privada del despacho del contralor general y contralora delegada para el sector Comercio y Desarrollo Regional.

Sánchez Lozada tendrá la responsabilidad de coordinar el equipo de la Contraloría que participará en el empalme y actuará como enlace institucional ante las instancias que se definan durante el proceso.

El organismo señaló que su participación se desarrollará con respeto por la autonomía e independencia institucional, así como bajo los principios de colaboración armónica entre los órganos del Estado.

Transparencia y protección del patrimonio público

En la carta, la Contraloría también aseguró que este espacio de articulación puede ayudar a prevenir riesgos fiscales y proteger el patrimonio público durante la transición entre administraciones.

Con esta respuesta, el empalme del nuevo gobierno suma el acompañamiento de uno de los principales organismos de control del país, en medio de una agenda que ha sido presentada por el equipo entrante como clave para revisar el estado de la administración pública y garantizar claridad frente a los recursos del Estado.

Contraloría General de la República
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