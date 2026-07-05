La Policía Nacional capturó a tres hombres y recuperó una millonaria mercancía que había sido hurtada de una vivienda en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El operativo fue adelantado por uniformados del CAI Techo, luego de que las víctimas informaran, a través de la línea de emergencia 123, la posible ubicación de los presuntos responsables del robo ocurrido durante la madrugada.

Con autorización del propietario del inmueble donde se ocultaban los sospechosos, los policías ingresaron al lugar y encontraron dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, según las autoridades, habría sido utilizada para cometer el hurto.