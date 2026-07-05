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Recuperan millonaria mercancía robada en Kennedy

La Policía capturó a tres hombres señalados de participar en el robo a una vivienda en Kennedy. Durante el operativo fueron recuperados computadores, cámaras de vigilancia y una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito.
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La Policía Nacional capturó a tres hombres y recuperó una millonaria mercancía que había sido hurtada de una vivienda en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El operativo fue adelantado por uniformados del CAI Techo, luego de que las víctimas informaran, a través de la línea de emergencia 123, la posible ubicación de los presuntos responsables del robo ocurrido durante la madrugada.

Con autorización del propietario del inmueble donde se ocultaban los sospechosos, los policías ingresaron al lugar y encontraron dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, según las autoridades, habría sido utilizada para cometer el hurto.

 

De acuerdo con la Policía, al percatarse de la presencia de las patrullas, los tres hombres intentaron escapar, pero fueron capturados en el procedimiento.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en el hurto y determinar si estarían relacionados con otros hechos delictivos.

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