 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Identifican la falla que mantiene suspendido TransMiCable

La Operadora Distrital de Transporte informó que la suspensión del servicio se debe al daño de una tarjeta electrónica especializada.
Transmicable
Créditos:
Redes sociales

La Operadora Distrital de Transporte (ODT) confirmó que ya fue identificada la causa de la falla que mantiene suspendido el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar desde el pasado viernes.

De acuerdo con la entidad, el problema se originó por el daño de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente especializado que no hace parte del inventario técnico del operador y que deberá ser adquirido a través de proveedores nacionales e internacionales.

 

comunicado
Créditos:
La Rolita

Una vez se consiga el repuesto, este deberá ser instalado y posteriormente el sistema tendrá que superar una serie de pruebas técnicas y de seguridad antes de autorizar el restablecimiento del servicio.

Hasta el momento, la Operadora Distrital de Transporte no ha informado una fecha para la reanudación de la operación, ya que esta dependerá de la disponibilidad del componente especializado y del resultado de las verificaciones posteriores a su instalación.

Mientras se supera la contingencia, TransMilenio mantiene activadas las rutas del SITP para facilitar la movilidad de los usuarios de Ciudad Bolívar afectados por la suspensión del servicio.

TransMiCable
TransMilenio
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Deportes
Francia venció a Paraguay y avanzó a cuartos del Mundial 2026
Francia
Con un gol de penal de Kylian Mbappé, la selección francesa superó 1-0 a Paraguay en Filadelfia y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
Bogotá
Identifican la falla que mantiene suspendido TransMiCable
Transmicable
La Operadora Distrital de Transporte informó que la suspensión del servicio se debe al daño de una tarjeta electrónica especializada.
Deportes
Lesión de Jhon Córdoba preocupa a la Selección Colombia de cara al Mundial
Cordoba
El delantero salió lesionado en el partido frente a Ghana. Versiones de prensa señalan que podría tratarse de un desgarro, pero la Federación Colombiana de Fútbol aún no entrega un parte médico oficial.
Colombia
Más de 300 personas han sido desplazadas por combates en Antioquia
Violencia
Los enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo ya dejan 107 familias desplazadas en Segovia y Remedios. Las autoridades piden mayor presencia de la Fuerza Pública.