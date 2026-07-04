La Operadora Distrital de Transporte (ODT) confirmó que ya fue identificada la causa de la falla que mantiene suspendido el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar desde el pasado viernes.
De acuerdo con la entidad, el problema se originó por el daño de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente especializado que no hace parte del inventario técnico del operador y que deberá ser adquirido a través de proveedores nacionales e internacionales.
Una vez se consiga el repuesto, este deberá ser instalado y posteriormente el sistema tendrá que superar una serie de pruebas técnicas y de seguridad antes de autorizar el restablecimiento del servicio.
Hasta el momento, la Operadora Distrital de Transporte no ha informado una fecha para la reanudación de la operación, ya que esta dependerá de la disponibilidad del componente especializado y del resultado de las verificaciones posteriores a su instalación.
Mientras se supera la contingencia, TransMilenio mantiene activadas las rutas del SITP para facilitar la movilidad de los usuarios de Ciudad Bolívar afectados por la suspensión del servicio.