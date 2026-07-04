Una vez se consiga el repuesto, este deberá ser instalado y posteriormente el sistema tendrá que superar una serie de pruebas técnicas y de seguridad antes de autorizar el restablecimiento del servicio.

Hasta el momento, la Operadora Distrital de Transporte no ha informado una fecha para la reanudación de la operación, ya que esta dependerá de la disponibilidad del componente especializado y del resultado de las verificaciones posteriores a su instalación.

Mientras se supera la contingencia, TransMilenio mantiene activadas las rutas del SITP para facilitar la movilidad de los usuarios de Ciudad Bolívar afectados por la suspensión del servicio.