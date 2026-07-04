Aunque Francia partía como favorita, encontró un rival bien organizado en defensa y con un planteamiento que complicó gran parte del encuentro. Paraguay redujo los espacios y obligó a los franceses a esforzarse para romper el marcador.

Uno de los jugadores más destacados del equipo sudamericano fue el arquero Orlando Gil, quien respondió con varias intervenciones clave para mantener con vida a su selección.

Con este resultado, Francia se instala entre los ocho mejores del torneo y ahora espera conocer a su próximo rival en la lucha por un lugar en las semifinales.