La Selección de Francia confirmó su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 1-0 sobre Paraguay en el estadio de Filadelfia.
El único tanto del compromiso llegó desde el punto penal por intermedio de Kylian Mbappé, suficiente para que el conjunto europeo dejara en el camino al equipo dirigido por Gustavo Alfaro.
Aunque Francia partía como favorita, encontró un rival bien organizado en defensa y con un planteamiento que complicó gran parte del encuentro. Paraguay redujo los espacios y obligó a los franceses a esforzarse para romper el marcador.
Uno de los jugadores más destacados del equipo sudamericano fue el arquero Orlando Gil, quien respondió con varias intervenciones clave para mantener con vida a su selección.
Con este resultado, Francia se instala entre los ocho mejores del torneo y ahora espera conocer a su próximo rival en la lucha por un lugar en las semifinales.