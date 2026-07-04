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Lesión de Jhon Córdoba preocupa a la Selección Colombia de cara al Mundial

El delantero salió lesionado en el partido frente a Ghana. Versiones de prensa señalan que podría tratarse de un desgarro, pero la Federación Colombiana de Fútbol aún no entrega un parte médico oficial.
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La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una preocupación para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. El delantero Jhon Córdoba abandonó el partido frente a Ghana en los primeros minutos tras presentar una molestia muscular.

El atacante solo disputó ocho minutos antes de solicitar el cambio luego de sentir un dolor en la pierna izquierda. En su lugar ingresó Luis Javier Suárez, quien completó el compromiso.

 

Al finalizar el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo explicó que el delantero sintió un "pinchazo", aunque aclaró que aún no existía un diagnóstico sobre la gravedad de la lesión.

Horas después comenzaron a surgir versiones de prensa desde Kansas que indican que los exámenes médicos habrían detectado un posible desgarro en el aductor izquierdo. De confirmarse ese diagnóstico, Córdoba podría perderse el resto del Mundial 2026.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado del delantero, por lo que se espera una confirmación en las próximas horas.

En caso de confirmarse una lesión de larga recuperación, el cuerpo técnico de la Tricolor tendría que evaluar alternativas en ataque para afrontar los octavos de final.

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