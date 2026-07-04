Al finalizar el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo explicó que el delantero sintió un "pinchazo", aunque aclaró que aún no existía un diagnóstico sobre la gravedad de la lesión.

Horas después comenzaron a surgir versiones de prensa desde Kansas que indican que los exámenes médicos habrían detectado un posible desgarro en el aductor izquierdo. De confirmarse ese diagnóstico, Córdoba podría perderse el resto del Mundial 2026.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado del delantero, por lo que se espera una confirmación en las próximas horas.

En caso de confirmarse una lesión de larga recuperación, el cuerpo técnico de la Tricolor tendría que evaluar alternativas en ataque para afrontar los octavos de final.