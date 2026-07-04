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¿Por qué Egan Bernal subió al podio en el Tour de Francia?

El colombiano tuvo una destacada participación en la primera etapa del Tour de Francia.
Egan Bernal, primer maillot verde del Tour de Francia 2026
Créditos:
EFE

El colombiano Egan Bernal (Ineos) celebró el "muy bien resultado de su equipo" en la contrarreloj inaugural del Tour de Francia 2026, que empezó este sábado en Barcelona, con el italiano Filippo Gana al frente, que terminó a ocho segundos del mejor tiempo que marcó el Visma de Jonas Vingegaard, primer líder de la prueba.

"El equipo hizo un muy buen resultado, acabamos segundos, siempre queda ahí las ganas de aganar con un tipo súper fuerte en contrarreloj como Gana. El equipo está súper fuerte", destacó Bernal en declaraciones a los medios tras cruzar la meta ubicada en la montaña de Montjuïc.

Tras la primera etapa, el ciclista de Bogotá se enfundó el maillot verde que premia la regularidad y la velocidad al ser el ciclista más rápido en cruzar el primer punto intermedio la contrarreloj.

Pese a ello, el ganador del Tour en 2018 no le dio importancia a este hito al asegurar que, muy probablemente, algún velocista le arrebatará este maillot en la segunda etapa, de 168,5 kilómetros, que se celebrará este domingo entre Tarragona y Barcelona.

"No pensaba en el maillot verde, ya que creo que seguramente mañana alguien me lo enfundará", ha concluido el colombiano.

Egan Bernal
Tour de Francia
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