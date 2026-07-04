¡Francisco Chaverra es oficialmente nuevo jugador de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II! El extremo izquierdo estampa su firma con el Embajador y se convierte en el primer fichaje del semestre, sumándose al esperado regreso de Daniel Ruiz tras su paso por el CSKA Moscú.

La bienvenida oficial llegó a través de las redes sociales del club con un video mostrando los mejores goles de un Chaverra que llega maduro, picante y listo para ganarse el corazón de la hinchada azul.

Con Millonarios, el extremo vallecaucano sumará su quinto equipo en el fútbol profesional y su tercera camiseta en la capital de la República. Esta es la historia del nuevo atacante azul.

Nacido en Cali un 13 de marzo del 2000, Chaverra Angulo dio sus primeros pasos en el profesionalismo vistiendo la camiseta de Orsomarso, donde disputó 15 partidos que le sirvieron para foguearse y mostrar sus condiciones.

Su talento no pasó desapercibido y La Equidad lo trajo a Bogotá. Aunque tuvo un breve regreso a Orsomarso, su segunda etapa con el cuadro 'asegurador' fue donde realmente explotó: se fajó 90 partidos en el estadio de Techo y celebró 14 goles, consolidándose como un jugador desequilibrante y con un remate de media distancia temible.

Tiene pasado 'Cardenal'

Para el arranque de 2024, sus buenas actuaciones lo llevaron a las filas de Independiente Santa Fe. Con la camiseta del 'León' tardó muy poco en ganarse el puesto de titular y meterse a la hinchada al bolsillo.

Fue precisamente vistiendo esos colores cuando se mandó la pintura de su vida en El Campín: en una tarde de sábado ante Envigado, vio al arquero adelantado y, sin pensarlo dos veces, sacó un zapatazo descomunal desde más de 50 metros. Un auténtico golazo de otro planeta que le dio la vuelta a toda Colombia y se llevó todos los flashes del país.

Su gran nivel lo llevó directo al Deportivo Independiente Medellín a mediados de ese mismo 2024. En el DIM se cansó de jugar y dejó una huella imborrable: en 109 partidos disputados, participó en 24 goles (marcando 14 tantos y dando 10 asistencias).

Chaverra llega al Embajador con el ritmo competitivo al máximo, pues viene de jugar un primer semestre de 2026 impecable, donde sumó 29 partidos en el lomo compitiendo al más alto nivel entre la Liga, la Copa y la Copa Libertadores.

A sus 26 años, Francisco Chaverra llega en el momento más maduro de su carrera para ponerse la camiseta más linda del país. Su llegada y el retorno de Daniel Ruiz caen como anillo al dedo en un plantel que empieza a rearmarse tras las bajas confirmadas de Diego Novoa, Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro y Nicolás Giraldo.

¡A romperla con la azul puesta, Francisco! ¡Bienvenido al Embajador!