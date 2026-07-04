El Gobierno Nacional oficializó este sábado 4 de julio la aceptación de la renuncia de Patricia Duque Cruz como ministra del Deporte, poniendo fin a su gestión al frente de la cartera que lideraba desde el 3 de marzo de 2025.

La decisión quedó consignada en el Decreto No. 0008, mediante el cual también se designó como ministro encargado a Óscar Albeiro Figueroa Mosquera, actual secretario general del Ministerio del Deporte, quien asumirá las funciones de manera interina mientras el Ejecutivo define el nombramiento en propiedad.

Aunque Duque había presentado su carta de renuncia el pasado 1 de julio y solicitó que fuera efectiva a partir del 7 de agosto de 2026, el presidente decidió aceptar la dimisión de forma anticipada, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución Política.

Con este encargo, el Gobierno busca garantizar la continuidad de las políticas relacionadas con el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el país.

Según la certificación de la Oficina de Talento Humano del Ministerio del Deporte, Óscar Albeiro Figueroa Mosquera cumple con los requisitos legales y constitucionales para ejercer el cargo y no registra inhabilidades o incompatibilidades para asumir esta responsabilidad.