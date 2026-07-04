De la Espriella y Guyana avanzan en cooperación regional

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, en la que acordaron avanzar en una alianza estratégica enfocada en seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas, informó el equipo del próximo mandatario.

La llamada se realizó a las 07:30 a. m., hora local, y permitió explorar mecanismos de cooperación bilateral en estos tres frentes, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países, según un comunicado de la oficina del presidente electo.

Guyana, un posible socio energético para Colombia

De la Espriella considera que Guyana puede convertirse en un socio estratégico para Colombia en materia energética, debido al crecimiento que ha tenido ese país en la industria de los hidrocarburos durante los últimos años.

En ese contexto, el comunicado recordó el compromiso del presidente electo de reactivar la exploración y la producción de hidrocarburos en Colombia. Por ello, una eventual cooperación con Guyana podría traducirse en intercambio de conocimiento, inversión y asistencia técnica para avanzar en ese propósito.

En materia de seguridad, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación regional para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, desafíos que, según el comunicado, requieren esfuerzos conjuntos entre los países de la región.

Política exterior y debate energético

Este acercamiento se suma a los contactos internacionales que De la Espriella ha mantenido desde su elección con varios líderes extranjeros, en momentos en que prepara la agenda de política exterior de su Gobierno, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Guyana se ha convertido en uno de los productores de petróleo de mayor crecimiento en el mundo, tras el descubrimiento de importantes yacimientos costa afuera. Mientras tanto, Colombia atraviesa un debate sobre el futuro de la exploración de hidrocarburos.

La política energética fue uno de los principales ejes de la pasada campaña presidencial. Mientras el Gobierno saliente de Gustavo Petro apostó por la transición energética y suspendió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, De la Espriella ha prometido reactivar la exploración y la producción de petróleo y gas.

El presidente electo también ha defendido el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracking, al considerar que esta actividad será clave para fortalecer la seguridad energética del país, aumentar la producción y atraer inversión al sector.