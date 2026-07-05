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De La Espriella creará bloque para seguridad urbana

La medida haría parte de las primeras decisiones del nuevo gobierno para reforzar la seguridad en las ciudades.
Abelardo De La Espriella- Bloque-Defensa-Urbana
Créditos:
EFE

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que el próximo 7 de agosto, día en que asumirá la Presidencia, firmará un decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

La medida apunta a convertirse en una de las primeras decisiones de su gobierno en materia de seguridad y busca reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan a las principales ciudades del país.

Aunque aún no se conocen los detalles completos sobre su estructura, alcance o funcionamiento, el anuncio marca una señal política clara: la seguridad urbana será una de las prioridades iniciales de la nueva administración.

El nuevo bloque estaría enfocado en fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar fenómenos de criminalidad en zonas urbanas, mejorar la reacción frente a hechos de alto impacto y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.

Durante la campaña y el proceso de transición, De La Espriella ha insistido en que la seguridad será uno de los ejes centrales de su gobierno. Por eso, la creación de este bloque se perfila como una de las primeras acciones concretas para empezar a ejecutar esa agenda desde el primer día.

Con el anuncio, el presidente electo empieza a marcar el tono de su política de orden público: una estrategia orientada a responder a la inseguridad en las ciudades y a fortalecer la presencia del Estado en los territorios donde más se siente el impacto de la criminalidad.

Abelardo De La Espriella
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