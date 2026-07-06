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¿Quién es la novia de Erling Haaland? La deportista que conquistó al goleador de Noruega

La historia de amor entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó en la infancia y hoy es una de las relaciones más estables del fútbol.
Erling Haaland
Créditos:
Instagram @erling

Erling Haaland se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Además de destacar por su rendimiento con la selección de Noruega, el delantero ha despertado el interés de millones de aficionados por su vida personal, especialmente por su relación con Isabel Haugseng Johansen.

La pareja mantiene un romance desde mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional. Ambos crecieron en Bryne, Noruega, y se conocieron en las categorías formativas del Bryne FK. Mientras Haaland jugaba en la cantera masculina, Isabel hacía parte del equipo femenino, donde sobresalía como delantera.

En aquella época, el hoy goleador del Manchester City era un joven reservado que apenas comenzaba a demostrar su talento. De acuerdo con medios internacionales, Isabel empezó a verlo con otros ojos después de un partido de la academia en el que Haaland marcó cuatro goles. Años más tarde, el futbolista recordó con humor que fue ella quien dio el primer paso al enviarle el primer mensaje.

Pese a la popularidad de Haaland, ambos han decidido mantener su relación alejada de los reflectores. El delantero ha contado que disfruta cocinar en casa, mientras que Isabel suele entretenerse con los videojuegos. También comparten actividades sencillas como jugar Minecraft, descansar y pasar tiempo juntos lejos de la presión del fútbol profesional.

En 2022, Isabel se mudó a Inglaterra para acompañar a Haaland durante su etapa en el Manchester City. En 2025, la pareja recibió a su primer hijo, fortaleciendo una relación que ha estado marcada por la privacidad y la estabilidad.

Aunque Isabel Haugseng Johansen rara vez aparece en entrevistas o eventos públicos, suele acompañar al delantero en momentos importantes de su carrera. Su historia demuestra que, pese a la fama y el éxito deportivo de Haaland, ambos han preferido construir una vida basada en la discreción, el apoyo mutuo y la tranquilidad familiar.

Erling Haaland
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